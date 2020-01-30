Стал известен оборот организаций Бурятии

Бурятстат назвал этот показатель за 2019 года



Оборот организаций по полному кругу в Бурятии за 2019 год составил 409,4 млрд. рублей, что на 11,5 % больше, чем в 2018 году. Об этом сообщили в Бурятстате.



Основная часть оборота (67 %) приходилось на долю отгруженной продукции, работ и услуг собственного производства.



- Значительную часть оборота формировали организации оптовой и розничной торговли, обрабатывающих производств, транспортировки и хранения, добычи полезных ископаемых, - сообщили в Бурятстате.

