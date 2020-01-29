На душу населения оборот розничной торговли составил 189 тыс. рублей
В целом за 2019 год оборот розничной торговли уменьшился по сравнению с 2018 годом на 0,6 % и составил 186,1 млрд. рублей. На душу населения оборот розничной торговли составил 189 тыс. рублей, сообщает Бурятстат.
В структуре оборота розничной торговли доля пищевых продуктов, включая напитки, и табачные изделия увеличилась с 51,3 % в 2018 году до 52,2 % в 2019 году.
Прочное место в торговле по-прежнему занимает малый бизнес. Субъекты малого предпринимательства формировали в 2019 году 80,7 % всего оборота розничной торговли.
- Оборот общественного питания за 2019 год составил 11,4 млрд. рублей, или 104,3 % к 2018 году. Индивидуальные предприниматели, занятые в общественном питании, формировали 71,9 % оборота, их оборот увеличился на 3,1 %, - отмечают в Бурятстате.
В Бурятии снизился оборот розничной торговли
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