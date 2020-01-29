 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

29 Января

28 Января

Популярное

В Бурятии снизился оборот розничной торговли

В Бурятии снизился оборот розничной торговли
Экономика, 
На душу населения оборот розничной торговли составил 189 тыс. рублей

В целом за 2019 год оборот розничной торговли уменьшился по сравнению с 2018 годом на 0,6 % и составил 186,1 млрд. рублей. На душу населения оборот розничной торговли составил 189 тыс. рублей, сообщает Бурятстат.

В структуре оборота розничной торговли доля пищевых продуктов, включая напитки, и табачные изделия увеличилась с 51,3 % в 2018 году до 52,2 % в 2019 году.

Прочное место в торговле по-прежнему занимает малый бизнес. Субъекты малого предпринимательства формировали в 2019 году 80,7 % всего оборота розничной торговли.

- Оборот общественного питания за 2019 год составил 11,4 млрд. рублей, или 104,3 % к 2018 году. Индивидуальные предприниматели, занятые в общественном питании, формировали 71,9 % оборота, их оборот увеличился на 3,1 %, - отмечают в Бурятстате. 
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии снизился оборот розничной торговли
В Бурятии снизился оборот розничной торговли
Экономика, 29.01.2020
На душу населения оборот розничной торговли составил 189 тыс. рублей
В Бурятии может появиться третий резидент ТОР
В Бурятии может появиться третий резидент ТОР
Экономика, 28.01.2020
Селенгинский целлюлозно-картонный комбинат может получить новый статус
В Чите построят три водонасоные станции
В Чите построят три водонасоные станции
Экономика, 27.01.2020
Это будет сделано для улучшения качества питьевой воды
В Бурятии стали больше добывать угля и шить одежды
В Бурятии стали больше добывать угля и шить одежды
Экономика, 27.01.2020
Индекс промышленного производства вырос
В Бурятии «земельные» нарушители пополнят бюджет
В Бурятии «земельные» нарушители пополнят бюджет
Экономика, 27.01.2020
Штрафы пойдут в республиканский и местный бюджеты
МЧС Бурятии просит не курить в постели
МЧС Бурятии просит не курить в постели
Экономика, 27.01.2020
Неосторожность при курении становится частой причиной пожаров
Новые мусорные полигоны построят в Бурятии
Новые мусорные полигоны построят в Бурятии
Экономика, 22.01.2020
Объём мусора, который идёт на сортировку, будет увеличен
Рособоронэкспорт заказал у Улан-Удэнского авиазавода 119 вертолётов
Рособоронэкспорт заказал у Улан-Удэнского авиазавода 119 вертолётов
Экономика, 17.01.2020
«Вертолёты авиазавода успешно конкурируют и с американскими и европейскими моделями», - отметил генеральный директор Рособоронэкспорта
Титаново-стекольный кластер решили создать в Тулуне
Титаново-стекольный кластер решили создать в Тулуне
Экономика, 17.01.2020
Проект по созданию в городе Тулун титаново-стекольного кластера представили врио губернатора Иркутской области Игорю Кобзеву
Создание авиакомпании для полётов в ДФО обойдётся до 30 млрд рублей
Создание авиакомпании для полётов в ДФО обойдётся до 30 млрд рублей
Экономика, 17.01.2020
Авиакомпанию предлагают назвать «Дальний Восток»  
Границу Бурятии пересекли более 800 тысяч человек
Границу Бурятии пересекли более 800 тысяч человек
Экономика, 16.01.2020
Об этом сообщили в Бурятской таможне
Главным торговым партнёром Бурятии остаётся Китай
Главным торговым партнёром Бурятии остаётся Китай
Экономика, 16.01.2020
В 2019 году в Бурятии внешнеторговые операции велись с партнёрами из 82 стран мира

Позитив

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^