В Бурятии снизился оборот розничной торговли

На душу населения оборот розничной торговли составил 189 тыс. рублей



В целом за 2019 год оборот розничной торговли уменьшился по сравнению с 2018 годом на 0,6 % и составил 186,1 млрд. рублей. На душу населения оборот розничной торговли составил 189 тыс. рублей, сообщает Бурятстат.



В структуре оборота розничной торговли доля пищевых продуктов, включая напитки, и табачные изделия увеличилась с 51,3 % в 2018 году до 52,2 % в 2019 году.



Прочное место в торговле по-прежнему занимает малый бизнес. Субъекты малого предпринимательства формировали в 2019 году 80,7 % всего оборота розничной торговли.



- Оборот общественного питания за 2019 год составил 11,4 млрд. рублей, или 104,3 % к 2018 году. Индивидуальные предприниматели, занятые в общественном питании, формировали 71,9 % оборота, их оборот увеличился на 3,1 %, - отмечают в Бурятстате.

