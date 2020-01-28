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Бурятстат: Средняя зарплата в Улан-Удэ превысила 42 тысячи рублей

Бурятстат: Средняя зарплата в Улан-Удэ превысила 42 тысячи рублей
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Реальная заработная плата уменьшилась

Бурятстат назвал среднемесячную начисленную номинальную заработную плату работников (без выплат социального характера и кроме предприятий, численность которых меньше 15 человек) в ноябре 2019 года в Улан-Удэ. По данным органа статистики, она составила 42 678,3 рубля. Это на 2,3 % ниже октября 2019 года и на 4,8 % выше ноября 2018 года.

- Реальная заработная плата (рассчитанная с учётом индекса потребительских цен) в ноябре 2019 года уменьшилась на 2,8 % по сравнению с октябрем 2019 года и не изменилась по сравнению с ноябрем 2018 года, - сообщили в Бурятстате.

Подчеркнём, средняя зарплата – это не самый корректный показатель реального уровня жизни населения (так называемая средняя температура по больнице). Аналитики предпочитают использовать медианную зарплату: это уровень оплаты труда, 50% работников получают ниже, а 50% — выше которого. К примеру, летом 2019 года Росстат назвал среднюю зарплату по стране для работников крупных и средних предприятий в 47 657 тысяч, эксперты же подсчитали, что медианная зарплата составляет 34 335 рублей. 
заработная плата
 
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