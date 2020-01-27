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В Чите построят три водонасоные станции

В Чите построят три водонасоные станции
Экономика,  Фото:pixabay.com
Это будет сделано для улучшения качества питьевой воды

Для улучшения качества питьевой воды в Чите будет построено три водонасоные станции. Как отметил и.о. зампредседателя правительства Забайкальского края, курирующий сферы ЖКХ, дорожного строительства, энергетики и цифровизации Геннадий Гусев, представителям исполнительной власти региона в минстрое Российской Федерации удалось обосновать необходимость строительства объектов водоподготовки на водозаборных сооружениях. Проектно-сметная документация была разработана в 2019 году и прошла госэкпертизу.

По словам Геннадия Гусева, основная ресурсоснабжающая организация в сфере услуг водоснабжения краевой столицы – акционерное общество «Водоканал-Чита». Водоснабжение обеспечивается из 55 артезианских скважин на территории 16 водозаборов.

- Принимаемые меры по улучшению качества питьевой воды в Чите имеют поэтапный характер. Так в 2017 году за счёт средств инвестиционной программы «Водоканал-Чита» ввёл в эксплуатацию комплектную станцию водоподготовки «Новопутейская» стоимостью 6,6 миллионов рублей. Существующие проблемы в обеспечении качественной питьевой водой населения заставляют далее заниматься строительством объектов. На данный момент определены три таких, – рассказал Геннадий Гусев.

В рамках инвестиционной программы в 2020 году будет осуществлено технологическое присоединение потребителей посёлка Энергетиков к системе водозабора «Прибрежный (Кенонский)». Также будет построены станции водоподготовки воды из артезианских скважин «Сапун-гора (Черновская) и «Рахова». Строительство объектов потребует 247 миллионов рублей, 242 миллиона рублей выделит федеральный бюджет.

По заявлению и.о. зампредседателя, реализация проектов позволить увеличить долю населения, обеспеченного качественной питьевой водой, на 3,33 %. Технология очистки воды, предусмотренная проектами снизит содержание железа в воде от максимального показателя в 15 раз, мутности – в 6,5 раз. Об этом сообщает официальный портал Забайкальского края.
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