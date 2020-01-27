В Бурятии «земельные» нарушители пополнят бюджет

Штрафы пойдут в республиканский и местный бюджеты



С 1 января 2020 года вступил в силу новый принцип зачисления доходов от уплаты штрафов, сообщает управление Росреестра по Бурятии.



Административный штраф, наложенный по итогам проверки, проведённой муниципальным земельным инспектором (к примеру, за самовольное занятие земель) в полном объёме поступает в бюджет муниципального образования.



Соответственно, по проверке, проведенной государственным инспектором - служащим федерального органа, сумма штрафа пополнит федеральный бюджет вне зависимости от того в границах какого муниципального образования выявлено нарушение.



Штраф, наложенный мировым судом за нарушения земельного законодательства, без учёта того, кто составил протокол - муниципальный инспектор или государственный, будет зачисляться в бюджет Республики Бурятия и бюджет муниципалитета по нормативу 50 процентов в каждый.



Минимальный размер штрафа за самовольное занятие земель для граждан составляет 5000 рублей, для юридических лиц - 100 000 руб.



В случае если гражданин не устранит нарушение в установленный предписанием инспектора срок минимальный размер штрафа, наложенного мировым судом, составит 10 000 руб., за повторное неисполнение предписания в течение года – 30 000 руб.



