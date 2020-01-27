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В Бурятии стали больше добывать угля и шить одежды

В Бурятии стали больше добывать угля и шить одежды
Экономика, 
Индекс промышленного производства вырос

Индекс промышленного производства за 2019 год по сравнению с 2018 годом вырос на 14,4 %, сообщает Бурятстат.

В том числе слегка выросли индексы производства по добыче полезных ископаемых, в сфере обрабатывающего производства.

- Рост промышленного производства в 2019 году наблюдался по таким видам экономической деятельности, как добыча угля, добыча прочих полезных ископаемых (в 2,4 раза), производство одежды (в 2,5 раза), обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения, производство химических веществ и химических продуктов, производство резиновых и пластмассовых изделий, производство прочей неметаллической минеральной продукции, производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования, производство прочих транспортных средств и оборудования, производство мебели, - отмечают в Бурятстате.

промышленное производство
 
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