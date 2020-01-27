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МЧС Бурятии просит не курить в постели

МЧС Бурятии просит не курить в постели
Экономика,  Фото:pixabay.com
Неосторожность при курении становится частой причиной пожаров

В пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии отмечают, что возгорания в жилых домах начинаются из-за старой или перегруженной электропроводки, нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печей. Немало случаев, когда пожары происходили по причине неосторожного обращения с огнём, в частности при курении. За сутки с 25 до 26 января на территории республики произошло 7 пожаров, из них 4 случая из-за печного отопления.

Сотрудники МЧС России призывают граждан быть бдительными и строго соблюдать правила пожарной безопасности.

- Нельзя топить печи с открытыми дверками, сушить на них одежду. Поверхности отопительных приборов и дымовых труб необходимо систематически очищать от пыли и белить, а обнаруженные в печи трещины своевременно заделывать. Во время отопительного сезона необходимо прочищать дымоходы не реже 1 раза в 3 месяца. Следить за печью нужно не только в жилых помещениях, но и периодически проверять чердаки, - отмечают специалисты.

Нельзя оставлять без присмотра работающие электрообогреватели и источники огня, нельзя перегружать электросети. Нужно следить за исправностью электропроводки, за целостностью розеток, вилок и электрошнуров. Работу их по ремонту доверять только специалистам. Не используйте электрообогреватели кустарного производства. Обязательно перед уходом из дома выключайте электроприборы.

- Неосторожное обращение с огнём, в частности при курении - одна из распространённых причин бытовых пожаров. Небрежно брошенный окурок, курение в постели в состоянии алкогольного опьянения нередко приводит к трагическим последствиям. Поэтому ни в коем случае не курите в неположенных местах, обязательно тушите окурки, - предупреждают в МЧС.

Не оставляйте маленьких детей без присмотра, храните спички и зажигалки в недоступных для детей местах.

При обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и тому подобное) незамедлительно сообщите об этом на телефон пожарно-спасательной службы МЧС России «101».

МЧС пожарная безопасность
 
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