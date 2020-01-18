В Улан-Удэ оказался самый большой рост цен на бензин

Информацию опубликовал Росстат



Росстат пришёл к выводу, что с 9 по 13 января средняя потребительская стоимость литра бензина в стране выросла на одну копейку и составила 44,76 руб.



При этом, по данным Росстата, рост цен на бензин отмечается в 14 центрах регионов России (кроме автономных округов, входящих в состав областей) отмечался рост цен на бензин. Лидером по росту цен оказался Улан-Удэ — на 0,5%. Снижение цен зафиксировано только в Ханты-Мансийске — на 1,4%.



- По состоянию на 13 января средняя стоимость литра бензина марки АИ-92 составляла 42,35 рубля, марки АИ-95 — 45,79 рубля, АИ-98 — 51,87 рубля, - отмечается в материалах Росстата.



С 6 по 12 января в стране было выпущено 774,1 тыс. тонн автомобильного бензина (рост на 0,4% к предыдущему периоду).



