Информацию опубликовал Росстат
Росстат пришёл к выводу, что с 9 по 13 января средняя потребительская стоимость литра бензина в стране выросла на одну копейку и составила 44,76 руб.
При этом, по данным Росстата, рост цен на бензин отмечается в 14 центрах регионов России (кроме автономных округов, входящих в состав областей) отмечался рост цен на бензин. Лидером по росту цен оказался Улан-Удэ — на 0,5%. Снижение цен зафиксировано только в Ханты-Мансийске — на 1,4%.
- По состоянию на 13 января средняя стоимость литра бензина марки АИ-92 составляла 42,35 рубля, марки АИ-95 — 45,79 рубля, АИ-98 — 51,87 рубля, - отмечается в материалах Росстата.
С 6 по 12 января в стране было выпущено 774,1 тыс. тонн автомобильного бензина (рост на 0,4% к предыдущему периоду).
В Улан-Удэ оказался самый большой рост цен на бензин
Экономика, Фото:
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