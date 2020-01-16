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Бурятская таможня пополнила бюджет России более чем на 26 млрд

Бурятская таможня пополнила бюджет России более чем на 26 млрд
Экономика, 
Это на 17 млрд больше, чем годом ранее

26,34 млрд рублей перечислила в бюджет государства Бурятская таможня за 2019 год. Это на 17,3 млрд больше, чем в 2018 году, сообщает пресс-служба Бурятской таможни.

Стоимостный объём товарооборота в 2019 году составил 2,3 млрд долларов США и увеличился по сравнению с прошлым годом более чем в два раза.

- Если рассматривать динамику с 2017 года, то увеличение произошло в 6,6 раза. Это, в свою очередь, повлияло на рост таможенных платежей: в 2017 году в бюджет было перечислено около 2,5 млрд рублей, в 2018 года эта сумма составила уже 9 млрд, а по итогам 2019 года превысила 26 млрд рублей, - отмечает начальник Бурятской таможни Андрей Полетаев.

С 2017 по 2019 год наблюдается ежегодное 20-процентное увеличение декларационного массива, более 90% деклараций из которого выпущено с применением технологии удаленного выпуска.

В 2019 году бурятские таможенники оформили почти 7 миллионов тонн грузов, из которых более 97% – на таможенном посту ЖДПП Наушки.


Таможня бюджет
 
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