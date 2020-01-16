Бурятская таможня пополнила бюджет России более чем на 26 млрд

Это на 17 млрд больше, чем годом ранее



26,34 млрд рублей перечислила в бюджет государства Бурятская таможня за 2019 год. Это на 17,3 млрд больше, чем в 2018 году, сообщает пресс-служба Бурятской таможни.



Стоимостный объём товарооборота в 2019 году составил 2,3 млрд долларов США и увеличился по сравнению с прошлым годом более чем в два раза.



- Если рассматривать динамику с 2017 года, то увеличение произошло в 6,6 раза. Это, в свою очередь, повлияло на рост таможенных платежей: в 2017 году в бюджет было перечислено около 2,5 млрд рублей, в 2018 года эта сумма составила уже 9 млрд, а по итогам 2019 года превысила 26 млрд рублей, - отмечает начальник Бурятской таможни Андрей Полетаев.



С 2017 по 2019 год наблюдается ежегодное 20-процентное увеличение декларационного массива, более 90% деклараций из которого выпущено с применением технологии удаленного выпуска.



В 2019 году бурятские таможенники оформили почти 7 миллионов тонн грузов, из которых более 97% – на таможенном посту ЖДПП Наушки.





