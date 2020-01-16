Это на 17 млрд больше, чем годом ранее
26,34 млрд рублей перечислила в бюджет государства Бурятская таможня за 2019 год. Это на 17,3 млрд больше, чем в 2018 году, сообщает пресс-служба Бурятской таможни.
Стоимостный объём товарооборота в 2019 году составил 2,3 млрд долларов США и увеличился по сравнению с прошлым годом более чем в два раза.
- Если рассматривать динамику с 2017 года, то увеличение произошло в 6,6 раза. Это, в свою очередь, повлияло на рост таможенных платежей: в 2017 году в бюджет было перечислено около 2,5 млрд рублей, в 2018 года эта сумма составила уже 9 млрд, а по итогам 2019 года превысила 26 млрд рублей, - отмечает начальник Бурятской таможни Андрей Полетаев.
С 2017 по 2019 год наблюдается ежегодное 20-процентное увеличение декларационного массива, более 90% деклараций из которого выпущено с применением технологии удаленного выпуска.
В 2019 году бурятские таможенники оформили почти 7 миллионов тонн грузов, из которых более 97% – на таможенном посту ЖДПП Наушки.
Бурятская таможня пополнила бюджет России более чем на 26 млрд
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
На первого ребёнка семьи будут получать столько же денег, сколько сейчас при рождении второго
Строительство запланировали как меру по борьбе с пробками на Элеваторе
С нового года в России увеличен размер МРОТ
Сейчас в районе МАПП действует единственная пассажирско-грузовая дорога
Бурятия оказалась лишь на 60-й позиции топа отдыха в санаториях в 2019 году
Золотые медали в командном зачёте достались команде «Нукер»
Стали известны подробности визита трёх иностранных блогеров в Бурятию
Цены на однокомнатные квартиры в столице Бурятии взлетели на 200 тысяч рублей
Продолжатся ежемесячные выплаты семьям при рождении первого ребёнка
Экономика, 13.01.2020
Это касается алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов
Экономика, 13.01.2020
На втором по популярности месте Иркутск
Экономика, 12.01.2020
Сейчас идёт работа по получению лицензии
Экономика, 10.01.2020
К примеру, бюджет Бурятии оплатил промежуточные перелёты президента AIBA из Улан-Удэ до Женевы, Касабланки, Бордо и обратно
Экономика, 09.01.2020
Финансирование запланировано на 20-21 годы
Экономика, 09.01.2020
Мост через Солзан спроектируют до 1 июля