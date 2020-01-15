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Новую дорогу построят в Забайкалье на границе с Китаем

Новую дорогу построят в Забайкалье на границе с Китаем
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Сейчас в районе МАПП действует единственная пассажирско-грузовая дорога

В Забайкальском крае объявлен конкурс на проект дороги к грузовому терминалу в международном автомобильном пункте пропуска в посёлке Забайкальск. МАПП находится на границе с Китаем.

- Правительство края ещё несколько лет назад подняло вопрос о включении строительства дороги в федеральные программы. Учитывая значимость развития дорожной инфраструктуры в приграничном районе, а также большой транспортный поток, эту инициативу поддержало Федеральное дорожное агентство. Само строительство планируется начать в 2022, а завершить в 2023 году, - рассказал министр строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края Алексей Гончаров.

Работы по проектированию должны быть выполнены к середине ноября 2021 года. Протяжённость нового четырехполосного участка трассы составит два километра, расчётная скорость движения на нём - 120 километров в час. По ней будет разрешено движение только для большегрузных автомобилей.

На данный момент в районе МАПП действует единственная пассажирско-грузовая дорога, сообщает пресс-служба правительства региона.


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