В Бурятии снизился спрос на отдых в санаториях

Бурятия оказалась лишь на 60-й позиции топа отдыха в санаториях в 2019 году



Сервис бронирования санаториев Санатории-России.рф составил рейтинг спроса самых популярных курортов и регионов для санаторно-курортного оздоровительного и лечебного отдыха по итогам 2019 года.



- Наш рейтинг мы составили по результатам броней путёвок в санатории для отдыха с 1 января по 31 декабря 2019 года и анализа запросов в поисковых системах. По нашим данным, для оздоровительного отдыха в 2019 году туристы приобретали путёвки в санатории, в среднем, на 10-12 дней. Трендом прошлого года отдыха в санаториях стал рост популярности туров выходного дня, - сообщается в исследовании.



По результатам работы, в топ-10 санаторных регионов России попали Краснодарский край, Ставрополье, Крым, Московская область, Башкортостан, Алтайский край, Самарская область, Ленинградская область, Ярославская область и Тульская область.



Путёвки в санатории Бурятии оказались не пользовались большим спросом среди туристов. Так, республика заняла лишь 60-ю строчку рейтинга.



- Спрос на отдых в санаториях Бурятии снизился на 7% по сравнению с предыдущим годом, - отмечает туристический портал ТурСтат.







