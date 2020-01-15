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В Бурятии снизился спрос на отдых в санаториях

В Бурятии снизился спрос на отдых в санаториях
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Бурятия оказалась лишь на 60-й позиции топа отдыха в санаториях в 2019 году

Сервис бронирования санаториев Санатории-России.рф составил рейтинг спроса самых популярных курортов и регионов для санаторно-курортного оздоровительного и лечебного отдыха по итогам 2019 года.

- Наш рейтинг мы составили по результатам броней путёвок в санатории для отдыха с 1 января по 31 декабря 2019 года и анализа запросов в поисковых системах. По нашим данным, для оздоровительного отдыха в 2019 году туристы приобретали путёвки в санатории, в среднем, на 10-12 дней. Трендом прошлого года отдыха в санаториях стал рост популярности туров выходного дня, - сообщается в исследовании.

По результатам работы, в топ-10 санаторных регионов России попали Краснодарский край, Ставрополье, Крым, Московская область, Башкортостан, Алтайский край, Самарская область, Ленинградская область, Ярославская область и Тульская область.

Путёвки в санатории Бурятии оказались не пользовались большим спросом среди туристов. Так, республика заняла лишь 60-ю строчку рейтинга.

- Спрос на отдых в санаториях Бурятии снизился на 7% по сравнению с предыдущим годом, - отмечает туристический портал ТурСтат.



санаторно-курортное лечение рейтинг туризм
 
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