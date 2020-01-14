Улан-Удэ в десятке лидеров по росту стоимости «однушек»

Цены на однокомнатные квартиры в столице Бурятии взлетели на 200 тысяч рублей



Улан-Удэ занял девятое место в рейтинге российских городов, где больше всего выросли цены на «однушки». Исследование провели аналитики портала Domofond.ru.



Аналитики сравнили насколько выросла стоимость однокомнатных квартир в городах страны с декабря 2018 года по декабрь 2019 года.



В среднем по России стоимость «однушек» на первичном рынке за год выросла на 30%: с 1 999 992 до 2 600 024 руб.



В Улан-Удэ за год в среднем стоимость «однушки» выросла на 16,1 % - с 1 507 000 руб. до 1 750 000 руб.



Самый большой рост цен на однокомнатные квартиры произошёл в Сочи, где за год «однушки» подорожали на 25% — до 3,5 млн руб. Не отстаёт от лидера Иркутск. «Однушки» в соседнем городе подорожали на 24,3 % - до 2,28 млн. Тройку лидеров замыкает Новокузнецк, где однокомнатные квартиры в новых домах подорожали на 22,3%, с 1,55 млн до 1,895 руб.



Аналитики отметили также 10 городов, где зафиксировано снижение цен на однокомнатные квартиры. Больше всего подешевели «однушки» в Нижнем Тагиле на 8,8%, - с 1,81 до 1,65 млн руб.

