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С 1 января повышены минимальные цены на крепкий алкоголь

С 1 января повышены минимальные цены на крепкий алкоголь
Экономика,  Фото:pixabay.com
Это касается алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов

C 1 января 2020 года повышены минимальные розничные цены на алкогольную продукцию крепостью свыше 28 процентов. Цены повышены в соответствии с приказом министерства финансов Российской Федерации от 11 декабря 2019 года № 225н.

Так, минимальная розничная цена на бренди и другую алкогольную продукцию, произведённую из винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового дистиллятов составляет с начала текущего года 315 рублей за 0,5 литра готовой продукции (ранее – 307 рублей); на коньяк – 433 рубля за 0,5 литра готовой продукции (ранее – 388 рублей), водки крепостью свыше 37 до 40 градусов включительно – 230 рублей за 0,5 литра готовой продукции (ранее – 215 рублей).

Служба потребительского рынка и лицензирования Иркутской области в целях профилактики нарушения обязательных требований, установленных федеральным законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ напоминает участникам алкогольного рынка о недопустимости розничной продажи алкогольной продукции по ценам, ниже установленных уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

Нарушение минимальных цен на алкогольную продукцию образует состав административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 14.6 КоАП РФ. Кроме этого, занижение регулируемых государством цен на алкогольную продукцию является основанием для аннулирования лицензии на розничную продажу алкогольной продукции во внесудебном порядке.

В рамках проведения контрольных мероприятий службой потребительского рынка и лицензирования Иркутской области возбуждено 92 административных дела по фактам занижения организациями, осуществляющими розничную продажу алкогольной продукции, минимальных цен на водку, коньяк, ликероводочную и другую алкогольную продукцию крепостью свыше 28 процентов, составлено 14 протоколов об административных правонарушениях. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
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