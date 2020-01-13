С 1 января повышены минимальные цены на крепкий алкоголь

Это касается алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов



C 1 января 2020 года повышены минимальные розничные цены на алкогольную продукцию крепостью свыше 28 процентов. Цены повышены в соответствии с приказом министерства финансов Российской Федерации от 11 декабря 2019 года № 225н.



Так, минимальная розничная цена на бренди и другую алкогольную продукцию, произведённую из винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового дистиллятов составляет с начала текущего года 315 рублей за 0,5 литра готовой продукции (ранее – 307 рублей); на коньяк – 433 рубля за 0,5 литра готовой продукции (ранее – 388 рублей), водки крепостью свыше 37 до 40 градусов включительно – 230 рублей за 0,5 литра готовой продукции (ранее – 215 рублей).



Служба потребительского рынка и лицензирования Иркутской области в целях профилактики нарушения обязательных требований, установленных федеральным законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ напоминает участникам алкогольного рынка о недопустимости розничной продажи алкогольной продукции по ценам, ниже установленных уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.



Нарушение минимальных цен на алкогольную продукцию образует состав административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 14.6 КоАП РФ. Кроме этого, занижение регулируемых государством цен на алкогольную продукцию является основанием для аннулирования лицензии на розничную продажу алкогольной продукции во внесудебном порядке.



В рамках проведения контрольных мероприятий службой потребительского рынка и лицензирования Иркутской области возбуждено 92 административных дела по фактам занижения организациями, осуществляющими розничную продажу алкогольной продукции, минимальных цен на водку, коньяк, ликероводочную и другую алкогольную продукцию крепостью свыше 28 процентов, составлено 14 протоколов об административных правонарушениях. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

