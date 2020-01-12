Сейчас идёт работа по получению лицензии
Новый детский сад на 280 мест скоро откроется в пригородном селе Сотниково. Строительство уже завершено. Дошкольное учреждение поставлено на учёт в налоговом органе в качестве юрлица, сообщили в администрации Иволгинского района.
На данный момент документы направлены для получения положительного заключения от надзорных органов (Роспотребнадзор, Госпожнадзор), после чего детский сад получит лицензию и откроет свои двери для детей.
Новый детсад состоит из четырёх двухэтажных корпусов. В самом Сотниково в очереди на детсады стоят более 850 детей. К тому же число жителей растёт с каждым днём.
Такими же темпами растёт население в Хойтобэе Иволгинского района. Здесь ожидается окончание строительства школы на 450 мест и детского сада на 280 мест. Как сообщал «Байкал-Daily», обещанную сельчанам школу едва не перенесли в соседнюю Нижнюю Иволгу, но объект удалось отстоять.
В Сотниково завершили строительство детского сада
Экономика, Фото:
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