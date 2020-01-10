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В Бурятии вскрыли финансовые нарушения с чемпионатом мира по боксу

В Бурятии вскрыли финансовые нарушения с чемпионатом мира по боксу
Экономика,  Фото:Сергей Тарасенко
К примеру, бюджет Бурятии оплатил промежуточные перелёты президента AIBA из Улан-Удэ до Женевы, Касабланки, Бордо и обратно

Счётная палата Бурятии обнародовала результаты проверки средств, выделенных автономной некоммерческой организации (АНО) «Дирекция чемпионата мира по боксу - 2019» на проведение чемпионата мира по боксу среди женщин в Улан-Удэ.

Как сообщается на сайте Счётной палаты Бурятии, всего на проведение чемпионата было направлено 161,6 млн рублей, в том числе средства федерального бюджета в сумме 32,1 млн, субсидии из республиканского бюджета АНО «Дирекция Чемпионата мира по боксу 2019» в сумме 105 млн, внебюджетные средства в сумме 24,5 млн рублей.

Что выявила проверка?

Счётная палата установила, что расхождение между данными отчёта Дирекции и фактическими расходами составило 2,5 млн. рублей.

Установлены многочисленные нарушения бухгалтерского учёта.

- Например, договор на оказание услуг по организации концерта составлен после его проведения. В первоначальной стоимости основных средств не учтены расходы на их доставку. Оплата исполнения обязательств по договорам на сумму 1,2 млн. руб. произведена с нарушением сроков и в несоответствующих условиям договоров размерах. Начисление премии в сумме 115 тыс. руб. произведено по приказу директора о премировании сотрудников, согласно которому размер премии установлен в размере 100 тыс. руб., - сообщает Счётная палата.

В ведомостях денежной компенсации на питание волонтёров на сумму 798 тысяч рублей выявили признаки подделки подписей.

Эти материалы были изъяты инспекторами Счётной палаты и направлены в МВД по Бурятии.

Премии выплачивались по единоличному решению директора АНО, сообщают аудиторы. Например, исполнительному директору по приказу директора была выплачена премия на сумму 866 тысяч руб. без указания достигнутых показателей.

К слову, средняя зарплата работников списочного состава АНО за проверяемый период составила 79,3 тыс. рублей. При этом, средняя зарплата по штатному расписанию была установлена за счёт бюджета в размере 36,4 тыс. рублей.

Факты неэкономного расходования бюджетных средств

Установлены факты неэкономного (неэффективного) расходования бюджетных средств. В их числе 3,5 млн рублей на день отдыха «Байкальский пикник».

- Договором были предусмотрены расходы по международным перелётам исполкома AIBA со стороны оргкомитета в оба конца. Фактически АНО, кроме перелётов в оба конца, оплатило промежуточные перелёты президента AIBA (из Улан-Удэ до Женевы, затем до Касабланки, Бордо и обратно). Непредусмотренные договором расходы составили 407 тыс. рублей, - говорится в сообщении Счётной палаты.

Из-за некачественной организации пришлось заплатить штраф в 157 тысяч по причине незаезда президента AIBA в гостиницу.

За 1,5 млн были куплены столы, стулья, диваны, офисные кресла. При этом зачем-то АНО также взяло в аренду мебель. Для сравнения, один диван купили за 15,5 тысяч, а аренда другого за девять дней обошлась в 8 тысяч. При этом арендованные диваны от купленных отличаются только наличием задней видовой спинки. Аренда одного кресла обошлась в 5 тыс. журнального столика – 2 тыс.

По итогам проверки

С сотрудниками АНО трудовые договоры были расторгнуты 1 ноября, а вот с директором срочный трудовой договор пролонгирован до 31 декабря 2019 года. При этом, по оценке Счётной палаты, цель, ради которой создавалась организация, достигнута, и существование данного юридического лица неактуально.

- Кроме того, при подготовке и проведению чемпионата АНО были допущены многочисленные нарушения, повлекшие неэффективное и неправомерное использование бюджетных средств. Они были допущены в основном по причине нераспространения на деятельность АНО федерального законодательства в сфере закупок. Имеющееся положение о закупках товаров, работ и услуг АНО не способствует экономному расходованию бюджетных средств, - считают аудиторы.

В итоге по результатам проверки министерству спорта и молодёжной политики Бурятии и АНО «Дирекция Чемпионата мира по боксу 2019» предложено провести инвентаризацию имущества. А также провести проверку использования внебюджетных средств, полученных АНО «Дирекция Чемпионата мира по боксу 2019» для проведения соревнований, привлечь к ответственности должностных лиц, допустивших нарушения и т.д.

Материалы проверки направлены главе республики, в Народный Хурал Бурятии, в МВД по республике.

Справка:

Чемпионат мира по боксу среди женщин прошёл в Улан-Удэ состоялся в октябре 2019 года. Участвовали более 300 спортсменов из 75 стран. Медали были разыграны в десяти весовых категориях. Россиянки завоевали три золота, одно серебро и две бронзы. В том числе серебряную медаль выиграла спортсменка из Бурятии Людмила Воронцова.
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