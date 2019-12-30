Оформлено четыре протокола за нарушение ветеринарно-санитарных правил
С 1 по 30 декабря при экспорте из России в Монголию в Наушках проконтролировано 25 партий продукции весом 1358 тонн: 180 тонн пшеничных отрубей, 403 тонны фуражного овса, 319 тонн шрота, 7 тонн фруктового пюре, 46 тонн сухого молока, 335 тонн фуражной пшеницы, 3 тонны мясных консервов, 7 тонн рыбных консервов, 58 тонн молочных консервов.
При импорте досмотрено 490 тонн комбикормовой добавки для животных - холин хлорид, 18 тонн кормовых добавок. При транзите проконтролирована перевозка 102 тонн продуктов и 38 тонн конских кишок.
Вся подконтрольная продукция соответствовала сопроводительным документам.
За месяц оформлено четыре протокола за нарушение ветеринарно-санитарных правил, оформлено 19 актов о наличии дезинфекционных ковриков в 240 вагонах международных пассажирских поездов, досмотрена ручная кладь у 2584 пассажиров загранследования, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
За декабрь через Бурятию перевезли поездом 1358 тонн продукции
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