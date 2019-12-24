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В Бурятии назвали основные тренды рынка труда 2019 года

В Бурятии назвали основные тренды рынка труда 2019 года
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Конкуренция на рынке труда составила пять человек на место, подсчитали аналитики

Аналитики компании HeadHunter провели анализ рынка труда Бурятии и составили топ основных трендов уходящего года.

Рост вакансий в Бурятии за год составил -6%, при этом, самым активным месяцем года стал январь, когда вакансий стало больше 22%. Резюме стало больше на 8%. В отличие от работодателей, соискатели активней искали работу в ноябре (+18%).

Лидерами по количеству вакансий в республике стали «Продажи» (30%), «Производство» (15%), «Рабочий персонал» (11%), «Медицина, фармацевтика» (9%). «Транспорт, логистика» (8%).


Чаще всего соискатели искали работу в сфере для начинающих специалистов (18% резюме), продажах (15%), транспортно-логистической сфере (9%), административном персонале (6%) и бухгалтерии (6%).

Что касается конкуренции среди соискателей за вакансии, то в этом году в Бурятии она составляет примерно пять кандидатов на место. Это умеренная конкуренция, но в пользу работодателя, то есть, во многих сферах именно компании могут выбирать себе сотрудников из большого количества кандидатов. Так, самыми конкурентными для кандидатов стали сферы: «Начало карьеры, студенты» (14 резюме на вакансию), «Юристы» (9,6), «Государственная служба» (7,4), «Безопасность» (7,3) и «Бухгалтерия, финансы» (6,5).

При этом, есть сферы, где работодатели конкурируют за соискателей. В Бурятии в 2019 году такими сферами стало «Консультирование», «Медицина» и «Добыча сырья», где на одно место претендуют не более двух кандидатов.

Средняя зарплата, которую предлагали в этом году в республике, составила 39 800 рублей, что на 12% ниже общероссийских значений. Зарплатное ожидание у соискателей 36 800 руб., что на 12% ниже, чем среднее значение по России.

- Рынок труда в этом году показывал достаточно спокойную и стабильную динамику: росло количество предложений и резюме, росли зарплаты, по данным аналитиков проекта «Банк данных заработных плат» средний рост составил +3%, а лидером по росту вознаграждений, как и год назад, осталась сфера ИТ, где рост зарплат составил +6,5%. Кроме этого, на будущий год многие компании планируют положительные изменения на 2020 году: 43,7% компаний планируют увеличивать численность сотрудников в будущем году, 53,5% сохранят ее на уровне 2019 года, и только 2,8% уменьшат, - прокомментировала Елана Таращук, руководитель пресс-службы HeadHunter ФО.
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