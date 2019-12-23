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Иркутская область вернёт не использованные на отходы БЦБК 1,4 миллиарда

Иркутская область вернёт не использованные на отходы БЦБК 1,4 миллиарда
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Власти региона вернут сумму в федеральный бюджет

Иркутская область вернёт в федеральный бюджет неизрасходованные в 2019 году 1,4 млрд рублей, выделенные региону на ликвидацию отходов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. Всего на эти цели в 2019 году было предусмотрено 1,8 млрд рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на и.о. министра финансов региона Наталию Бояринову.

Как сообщал «Байкал-Daily», ликвидация накопительного вреда от Байкальского целлюлозно-бумажного комбината начнётся в первом квартале 2020 года. Подрядчиком выступит компания «ГазЭнергоСтрой».

БЦБК с 1960-х годов до 2013 года был градообразующим предприятием города Байкальска, в котором проживают более 12 тысяч человек. За 50 лет работы БЦБК накопил порядка 6,5 млн тонн токсичных отходов, которые хранятся в специальных картах, расположенных на берегу озера.

В конце 2017 года минприроды Иркутской области подписало контракт с Росгеологией на рекультивацию отходов БЦБК, стоимость контракта - 5,9 млрд рублей. К ликвидации планировалось приступить в течение 2019 года, однако этого до сих пор не произошло. Летом правительство Иркутской области заявило, что Росгеология затянула процесс разработки технологии утилизации отходов, и обратилось в минприроды России с предложением сменить подрядчика.
Байкальский ЦБК
 
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