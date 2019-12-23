Улан-Удэнский авиазавод получил бронзу премии «Экспортёр года»

В рамках всероссийского этапа премии «Экспортёр года – 2019» Улан-Удэнский авиационный завод занял третье место в престижной номинации «Крупный бизнес: экспортер года в сфере промышленности»
В нынешнем году завод, поставляющий вертолёты Ми в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, в Африку и Латинскую Америку, открыл для себя новые экспортные рынки и увеличил долю экспорта в структуре выручки до 40%.
Победителей премии на международном экспортном форуме «Сделано в России» наградил министр финансов Антон Силуанов.
- Российским предпринимателям сегодня нужны позитивные примеры того, как выстраивать взаимоотношения с партнерами, как учитывать опыт и особенности менталитета иностранных коллег, преодолевать барьеры. Премия «Экспортер года» призвана тиражировать истории успеха российского бизнеса за рубежом и вдохновлять предпринимателей, мотивировать их к тому, чтобы стать экспортерами, – отметил Антон Силуанов.
Премия проводилась на конкурсной основе в два этапа. Лучшие в каждой номинации на национальном уровне были определены после награждения победителей на уровне 8 федеральных округов.
В число лучших предприятий в Дальневосточного федерального округа, помимо Улан-Удэнского авиационного завода, вошли ещё три предприятия Бурятии.
Сразу две награды среди субъектов малого и среднего бизнеса: второе в номинации «Экспортёр в сфере агропромышленного комплекса» и третье в номинации «Экспортер года в сфере промышленности» получил ИП Халтурин Евгений Владимирович. Предприниматель поставляет в Монголию и Китай препараты производства ООО «НПО АРГО ЭМ-1» - биологические средства, в том числе позволяющие при помощи технологии эффективных микроорганизмов получать экологически чистую сельхозпродукцию, перерабатывать отходы органического происхождения в удобрения.
Бронзовым призёром среди крупного бизнеса в номинации «Экспортёр года в сфере высоких технологий» стал ОАО «Селенгинский целлюлозно-картонный комбинат».
Второе место среди малых и средних предприятий в номинации «Экспортёр года в сфере промышленности» заняло ООО «Восток Плюс», которое в Тарбагатайском районе производит деревянные палочки для еды и распространяет их не только в Улан-Удэ, Москве и в Новосибирске, но и по всему миру: в Японии, Корее, Въетнаме, Таиланде, Франции, Германии, Италии и США.
Всего на соискание премии «Экспортёр года» было подано более 1600 заявок из всех федеральных округов, более 70% участников являлись субъектами малого и среднего бизнеса. Экспортёры претендовали на победу в таких номинациях как: «Экспортёр года в сфере промышленности», «Экспортёр года в сфере высоких технологий», «Экспортёр года в сфере АПК», «Экспортеё года в сфере услуг», «Новая география» и «Прорыв года».
Победители премии получат различные бонусы от Российского экспортного центра: персональное сопровождение переговоров с иностранными партнерами на зарубежных рынках, бонусный тариф на обслуживание экспортного контракта, регистрация на зарубежном маркет-плейсе, обучение по акселерационной программе на базе Школы экспорта в Москве, а также широкий перечень мер информационной поддержки экспортёров.
По информации правительства Бурятии
Улан-Удэнский авиазавод получил бронзу премии «Экспортёр года»
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