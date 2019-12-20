В Бурятии закупили медоборудование для колоний

На медицинское обеспечение осуждённых потрачено 18 миллионов рублей



В Бурятии в этом году на медицинское обеспечение осуждённых потрачено более 18 миллионов рублей. Приобретено новое оборудование: аппарат-приставка для цифровой флюорографии, электрокардиограф, автоклав, офтальмоскоп, пикфлуометры, коагуляторы, тонометры, глюкометры, также закуплена медицинская мебель.



С медучреждениями заключено 40 государственных контрактов на услуги по вакцинации, внешней оценке качества, проведение независимой экспертизы и другое.



- Медицинское обслуживание осуждённых в исправительных учреждениях обеспечивают более 80 врачей и 110 медицинских сестёр. Кроме того, на договорной основе осуждённым проводятся консультации врачей-специалистов, приглашаются врачи кардиологи, эндокринологи, проктологи, гастроэнтерологи, пульмонологи, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.

