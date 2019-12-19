Запрет не коснётся предприятий общественного питания
В Иркутске в связи с проведением новогодних мероприятий в период с 20 декабря 2019 года по 7 января 2020 года в торговых объектах, расположенных в местах проведения культурно-массовых мероприятий и радиусе 100 метров от них, будет ограничена продажа алкогольной продукции, в том числе пива и пивных напитков. Об этом информирует служба потребительского рынка и лицензирования Иркутской области.
Дата, время и границы мест проведения новогодних мероприятий определены заместителем мэра – председателем комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска от 13 декабря 2019 года № 203-02-145/9.
Запрет розничной продажи алкогольной продукции не распространяется на хозяйствующие субъекты, осуществляющие розничную продажу алкогольной продукции при оказании ими услуг общественного питания.
В Иркутске ограничат продажу алкоголя в новогодние праздники
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