В Иркутске ограничат продажу алкоголя в новогодние праздники

Запрет не коснётся предприятий общественного питания



В Иркутске в связи с проведением новогодних мероприятий в период с 20 декабря 2019 года по 7 января 2020 года в торговых объектах, расположенных в местах проведения культурно-массовых мероприятий и радиусе 100 метров от них, будет ограничена продажа алкогольной продукции, в том числе пива и пивных напитков. Об этом информирует служба потребительского рынка и лицензирования Иркутской области.



Дата, время и границы мест проведения новогодних мероприятий определены заместителем мэра – председателем комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска от 13 декабря 2019 года № 203-02-145/9.



Запрет розничной продажи алкогольной продукции не распространяется на хозяйствующие субъекты, осуществляющие розничную продажу алкогольной продукции при оказании ими услуг общественного питания.

