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Женщины Бурятии будут жить на пенсии умерших мужчин

Женщины Бурятии будут жить на пенсии умерших мужчин
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Прекрасному полу республики не хватит собственных отчислений для выплаты в виде пенсий

Женщинам в 73 из 85 российских регионов не хватит собственных отчислений в Пенсионный фонд на последующие выплаты в виде пенсий. Для покрытия дефицита будут использоваться пенсионные отчисления мужчин – к такому выводу пришли аналитики международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza в своём исследовании, посвящённом пенсионному обеспечению россиян.

Для расчёта были использованы данные о среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников за первое полугодие 2019 года, средние размеры пенсий в регионах, средний трудовой стаж на уровне 30 лет для женщин и 40 лет для мужчин (при том, что средний трудовой стаж жителя РФ составляет порядка 34 лет) и текущая продолжительность жизни (по состоянию на 2017 год).

Женщины Бурятии также будут жить на пенсии умерших мужчин, пришли к выводу аналитики FinExpertiza. Так, при среднемесячной зарплате в 37 876 рублей женщины республики отчислят в Пенсионный фонд за 30 лет работы (8333 рублей в месяц) 3 млн. рублей. А использует прекрасный пол из этой суммы на 10,61% больше при ежемесячных выплатах в виде пенсий в размере 13 185 рублей на 20,9 лет. Женщинам для полного обеспечения себя пенсией не хватает 318 тыс. рублей.

Есть регионы, в которых гендерно-пенсионная диспропорция ещё более заметна. Так, жительницы Республики Ингушетия в виде пенсий получат сумму, почти в 2 раза превышающую их пенсионные отчисления – 190,47%. В деньгах разница достигает 1,98 млн рублей.

В Мурманской области женщины также получат из Пенсионного фонда гораздо больше, чем перечислят: сумма пенсионных отчислений женщин окажется в 1,84 раза, или на 2,75 млн рублей меньше суммы выплаченной пенсии.

Существуют, однако, и регионы, в которых прекрасный пол не успеет израсходовать свои пенсионные отчисления. К числу таких субъектов РФ относятся Москва, Сахалинская и Тюменская области.

Москвички используют свои пенсионные отчисления лишь на 65,83%. Из 7,24 млн рублей, отчисленных в ПФ РФ за свою трудовую биографию, они смогут рассчитывать на 4,76 млн рублей в виде пенсий.

Женщины Сахалинской области в среднем смогут «потратить» 71,17% от перечисленных в Пенсионный фонд сумм, или 4,72 из 6,63 млн рублей.

Женщины, проживающие в Тюменской области, используют 88,15% от своих пенсионных отчислений, или 5,04 из 5,72 млн рублей.

Также не успеют полностью «потратить» свои пенсионные отчисления женщины Иркутской области и Забайкальского края. Прекрасный пол Иркутской области израсходует свои пенсионные отчисления на 97,60%, а забайкалки на 93,70 %.

- Пенсионный дефицит у «дотационного» женского пола возникает из-за разницы между объёмами отчисления и использования пенсионных средств. Обусловливает этот дисбаланс ранний, в сравнении с мужчинами, выход женщин на пенсию и большая средняя продолжительность жизни, - поясняют аналитики.

Так, в Бурятии женщины в среднем живут дольше мужчин на 10 лет – средняя продолжительность жизни женщин в республике – 75,9 лет, мужчин – 65,29 лет.

В исследовании отмечается, что ни в одном из регионов РФ мужчины полностью не используют средства, перечисленные в Пенсионный фонд. Среднестатистический российский мужчина, выплаты которого в Пенсионный фонд за время трудовой деятельности составят 4,87 млн рублей, после выхода на пенсию сможет «прожить» лишь 1,27 млн рублей, или 26% от своих отчислений.

- Таким образом, мужчины продолжают содержать женщин даже после своей смерти – «недоиспользованные» ими пенсионные отчисления идут в том числе на покрытие этого дефицита, - приходят к выводу аналитики.

Подчеркнём, что аналитики FinExpertiza не рассматривали вопрос экономии, получаемой Пенсионным фондом РФ от увеличения пенсионного возраста, а произвели оценку использования пенсионных отчислений граждан в текущих условиях.

Если принять в расчёт новые нормы пенсионной реформы с увеличением срока выхода на пенсию на пять лет, то в среднем по России женщина вместо «перерасхода» своих пенсионных отчислений сможет использовать их лишь на 69,99%, таким образом компенсируя «гендерный дисбаланс» в распределении средств.



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