В мэрии Улан-Удэ рассказали, куда направили дальневосточные деньги

Всего на нужды города было выделено 1,5 миллиарда рублей
3 ноября 2018 года Бурятия была включена в состав Дальневосточного федерального округа. В связи с этим, на республику и город Улан-Удэ выделили субсидии на строительство социальных объектов, развитие культуры, спорта и пр. О том, как были потрачены федеральные средства и что ожидает Улан-Удэ в следующем году, сегодня рассказали в администрации города.
Спорт
До конца 2019 года в эксплуатацию сдадут два крупных объекта. В том числе это пристрой детской спортивной школы №18 «Золотой дракон». В ней занимаются именитые ушуисты. Стоимость ремонта составила более 61 миллиона.
- В настоящее время объект практически готов. Сейчас ведутся работы по подготовке, идут мелкие доделки. Мы планируем 27 числа открыть данный объект, - сообщил начальник управления физической культуры и спорта Андрей Дзюбенко.
Также была проведена работа по выкупу самого большого на Дальнем Востоке биатлонного комплекса «Снежинка». На это по единой дальневосточной субсидии было выделено 45 миллионов рублей.
- Мы все понимаем, что этот комплекс нужен для развития зимних видов спорта, биатлона и лыжного спорта. Комплекс обладает большим стрелковым арсеналом для биатлона, стадионом, большим тиром закрытого типа, также имеются комнаты для переодевания спортсменов, комнаты для хранения оружия. Имеется и трасса, заасфальтированная, порядка трёх километров, - отметил Андрей Дзюбенко
Как сообщал «Байкал-Daily», будущее комплекса было под угрозой после гибели в конце 2018 года бизнесмена и крупного спортивного мецената Сергея Рогова. Именно он построил «Снежинку». Однако после смерти Рогова появилась информация о том, что собственники намерены биатлонный комплекс продать, после чего биатлон бы в Бурятии исчез вовсе.
Кроме этого, в этом году была разработана проектно-сметная документация на строительство большого ФОКа в 103 микрорайоне. Там будет находиться футбольный стадион, универсальный спортивный зал.
Разработана проектно-сметная документация и на стадионы в микрорайоне Тулунжа и на Верхней Берёзовке. Все эти объекты будут построены в следующем году.
Будет проведён капитальный ремонт стадиона «Забайкалец» в микрорайоне Восточный. Стоимость проекта чуть менее 100 миллионов рублей. Сейчас стадион находится в полуаварийном состоянии.
Образование
В 2019 году по отрасли образования было предусмотрено 115 миллионов рублей. Выделенные деньги направили на строительство школьных стадионов и капитальный ремонт школ.
На сегодняшний день открыты два стадиона в школах №9 и №8. Сумма расходов составила 19 миллионов рублей.
Капитально отремонтированы были две школы: лингвистическая гимназия №3 и школа №24 в посёлке Звёздный.
- Лингвистический лицей №3 – достаточно сложное здание, оно является объектом культурного наследия. В годы Великой Отечественной войны в этом здании находился госпиталь. Очень символично, что у нас не просто капитальный ремонт школы, но и к 75-летию Победы ремонтируется здание, в котором был госпиталь, - отметила председатель комитета по образованию Татьяна Митрофанова.
Готовность здания после ремонта составляет 92%. Отремонтированы инженерные сети, внутренние помещения и фасад, благоустроена прилегающая территория. На данный момент идёт поставка оборудования.
Образовательный процесс начнётся после зимних каникул.
В школе №24 также предусмотрены замена всех инженерных сетей, ремонт кабинетов, утепление фасада и оснащение оборудованием. Готовность объекта составляет 90 процентов.
- До конца декабря будут ремонты завершены, дети пойдут обучаться с третьей четверти, - добавила Татьяна Митрофанова.
На следующий год запланирована реконструкция городского комбината школьного питания. На это будет потрачено 82 миллиона рублей. Сам же комбинат свою работу прекращать на время ремонта не будет. Его разместят в других помещениях.
Также 50 миллионов запланировано на пристрой пищеблока к гимназии №14.
Культура
В сфере культуры с 2020 года начнётся реконструкция музыкально-гуманитарного лицея имени Дандара Аюшеева. Сумма проекта составила 199 миллионов рублей. На сегодняшний день там проведены подготовительные работы.
Сейчас там занимается около 1000 человек. Благодаря реконструкции общая площадь помещения вырастет с 1000 кв. м. до 4000.
- Конечно, будет совершенно новое здание, по новым нормам - спортивные и хореографические залы, будет предусмотрена художественная студия, мастерские и современные кабинеты, - сказала председатель комитета по культуре Ирина Ковалёва.
Также в посёлке Загорск была открыта модельная библиотека. Общая сумма федеральных денег составила пять миллионов рублей.
Было выиграно два гранта на открытие двух кинотеатров в отдалённых микрорайонах – Вагжанова и в Аэропорту. На каждый ушло по 4,9 миллиона. Их открытие состоится 26 декабря.
За 4 миллиона были приобретены 11 пианино. Они предназначены для детских школ искусств.
Всего же в рамках единой дальневосточной субсидии для Улан-Удэ было выделено около 1,5 миллиарда рублей.
- В целом, помимо этого, на территории города реализуются ещё 15 мероприятий через отраслевые министерства. Общая сумма за три года составляет порядка пяти миллиардов рублей, - сообщил заместитель председателя комитета экономического развития и туризма Игорь Елбаскин.
В мэрии Улан-Удэ рассказали, куда направили дальневосточные деньги
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