На Дальнем Востоке выяснили, что мотивирует жителей лучше работать

Служба Исследований компании HeadHunter (hh.ru) провела опрос жителей Дальневосточного федерального округа, чтобы выяснить, что мотивирует работать лучше разные группы кандидатов
Среди всех соискателей наиболее важным для мотивации является высокая зарплата (61%). На втором месте — удобный график работы и большие возможности для карьеры (по 34%). Для 26% важны масштабные и интересные задачи, ещё 24% указали, что их мотивируют официальное оформление и «белая» зарплата.
Наименьшая доля опрошенных соискателей указала в качестве фактора мотивации наличие полиса ДМС (2%) и корпоративные мероприятия (1%). Среди прочего, респонденты указывали в открытом поле такие вещи, как близость работы к дому, адекватность руководства, стабильность и другое.
Чаще, чем в остальных профобластях, высокой зарплате в качестве мотивации уделяют внимание представители сферы закупок и юристы (76% и 75% соответственно). Официальное оформление важно для 35% соискателей из добывающей сферы и сферы бухгалтерии. Масштабные и интересные задачи больше всего мотивируют топ-менеджеров (49%), а возможность карьерного роста — представителей туристической сферы (43%).
Оказалось, что заметно отличается мотивация у мужчин и женщин. Например, мужчин чаще, чем женщин, мотивирует высокая зарплата, карьерные возможности, масштабные задачи и профессионализм коллег. Женщин чаще, чем мужчин, мотивирует удобный график работы, официальное оформление, похвала и признание, комфортный офис и отсутствие привязки к офису.
Представителям рабочих профессий важнее, чем «белым воротничкам» (офисным работникам), удобный график работы, официальное оформление и дополнительные выходные дни. А вот офисному персоналу важны масштабные задачи, комфортное рабочее место и возможность работать удалённо.
Есть разница в мотивации кандидатов в зависимости от возраста. Так, более молодых соискателей чаще мотивирует удобный график работы, признание со стороны коллег и начальства, отсутствие привязки к офису и оплата обучения. В более старших возрастных группах возрастает важность масштаба задач, официального оформления и репутации компании.
На Дальнем Востоке выяснили, что мотивирует жителей лучше работать
Экономика, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Служба Исследований компании HeadHunter провела опрос жителей Дальневосточного федерального округа, чтобы выяснить, что мотивирует работать лучше разные группы кандидатов
Больше всего подорожало мясо, алкоголь и овощи
Самым популярным видом нарушения ПДД остаётся превышение скорости
Экономика, 11.12.2019
Так считают 35% жителей России
Экономика, 10.12.2019
Стоимость продуктов для главного новогоднего салата выросла на 11%
Экономика, 10.12.2019
Алексей Цыденов с рабочим визитом посетил Хоринский район
Начальная стоимость торгов на третий мост – 7,5 миллиарда рублей
Вячеслав Дамдинцурунов рассказал, что изменилось в сфере спорта за год после вхождения республики в ДФО
Новая солнечная электростанция открылась в Хоринском районе
Экономика, 07.12.2019
Глава Бурятии на Дне инвестора подписал соглашения с тремя компаниями
На реконструкцию выделено почти 300 миллионов рублей
5 из появятся в Чите
Улан-Удэнский авиационный завод впервые станет участником федерального фестиваля «Дни Дальнего Востока в Москве»
В 2020 году объёмы ремонта дорог в Улан-Удэ увеличатся вдвое
После капитального ремонта сданы в эксплуатацию шесть мостов