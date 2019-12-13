На Дальнем Востоке выяснили, что мотивирует жителей лучше работать

Служба Исследований компании HeadHunter (hh.ru) провела опрос жителей Дальневосточного федерального округа, чтобы выяснить, что мотивирует работать лучше разные группы кандидатов



Среди всех соискателей наиболее важным для мотивации является высокая зарплата (61%). На втором месте — удобный график работы и большие возможности для карьеры (по 34%). Для 26% важны масштабные и интересные задачи, ещё 24% указали, что их мотивируют официальное оформление и «белая» зарплата.



Наименьшая доля опрошенных соискателей указала в качестве фактора мотивации наличие полиса ДМС (2%) и корпоративные мероприятия (1%). Среди прочего, респонденты указывали в открытом поле такие вещи, как близость работы к дому, адекватность руководства, стабильность и другое.



Чаще, чем в остальных профобластях, высокой зарплате в качестве мотивации уделяют внимание представители сферы закупок и юристы (76% и 75% соответственно). Официальное оформление важно для 35% соискателей из добывающей сферы и сферы бухгалтерии. Масштабные и интересные задачи больше всего мотивируют топ-менеджеров (49%), а возможность карьерного роста — представителей туристической сферы (43%).



Оказалось, что заметно отличается мотивация у мужчин и женщин. Например, мужчин чаще, чем женщин, мотивирует высокая зарплата, карьерные возможности, масштабные задачи и профессионализм коллег. Женщин чаще, чем мужчин, мотивирует удобный график работы, официальное оформление, похвала и признание, комфортный офис и отсутствие привязки к офису.



Представителям рабочих профессий важнее, чем «белым воротничкам» (офисным работникам), удобный график работы, официальное оформление и дополнительные выходные дни. А вот офисному персоналу важны масштабные задачи, комфортное рабочее место и возможность работать удалённо.



Есть разница в мотивации кандидатов в зависимости от возраста. Так, более молодых соискателей чаще мотивирует удобный график работы, признание со стороны коллег и начальства, отсутствие привязки к офису и оплата обучения. В более старших возрастных группах возрастает важность масштаба задач, официального оформления и репутации компании.







