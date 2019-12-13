Минэкономики Бурятии заявило о росте цен на 3,9 %

Цены на бензин с начала года выросли на 4,2 %.





С начала года потребительские цены на товары и услуги в Бурятии выросли на 3,9 % (по России - 2,7 %). Об этом говорится в официальном сообщении минэкономики республики.- По отношению к предыдущему месяцу в ноябре инфляция ускорила темп – 100,5 % (в октябре – 100,2 %). Наибольший вклад в инфляцию дал рост цен на продовольственные товары (на 4,6 %). На непродовольственные товары отмечается рост цен на 2,5 %. Стоимость услуг выросла на 4,9 %, - отмечают в министерстве.Основное влияние на рост цен продовольственных товаров оказало увеличение цен на мясные продукты, алкогольные напитки и плодоовощную продукцию.- Цены на мясопродукты увеличились на 3,7 % по сравнению с уровнем цен в декабре 2018 года, наибольший вклад при этом в данной группе товаров - 0,1 п.п. внесло увеличение цен на говядину на 8,7 %. Одновременно понижающим фактором послужило снижение цены на свинину – на 0,4 % и мясо птицы – на 0,1 %, - уточнили в минэкономики.Рост цен на алкогольные напитки составил 2,8 %. Наибольший рост цен в данной товарной группе отмечается на шампанское – 110,0 %.Рост цен на плодоовощную продукцию составил 104,4 %. Картофель подорожал на 15,1 %, капуста белокочанная - на 13,9 %, лук репчатый - на 22,4 %, чеснок - на 49,2 %, овощи замороженные - на 3,1 %.В то же время свёкла столовая подешевела на 8,2 %, морковь на 6,9 %, огурцы на 40,7 %, помидоры на 8,2 %.Также отмечается рост на макаронные и крупяные изделия (+18,4 %), муку (+17,7 %), рыбопродукты (+10,8 %).Основное влияние на рост цен непродовольственных товаров оказало увеличение цен на одежду и белье на 0,9 % и легковые автомобили на 1,2 %.Среди непродовольственных товаров отмечается рост цен на табачные изделия (+11,3 %), моющие и чистящие средства (+8,5 %) и печатные издания (+8 %). При этом средства связи подешевели на 15,8 %, телерадиотовары на 9,7 %, персональные компьютеры на 4 %.В составе платных услуг наибольший вклад вносят жилищно-коммунальные услуги, рост цен с начала года составил 5,9 %.