 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

13 Декабря

12 Декабря

Популярное

Минэкономики Бурятии заявило о росте цен на 3,9 %

Минэкономики Бурятии заявило о росте цен на 3,9 %
Экономика,  Фото:pixabay.com
Больше всего подорожало мясо, алкоголь и овощи

С начала года потребительские цены на товары и услуги в Бурятии выросли на 3,9 % (по России - 2,7 %). Об этом говорится в официальном сообщении минэкономики республики.

- По отношению к предыдущему месяцу в ноябре инфляция ускорила темп – 100,5 % (в октябре – 100,2 %). Наибольший вклад в инфляцию дал рост цен на продовольственные товары (на 4,6 %). На непродовольственные товары отмечается рост цен на 2,5 %. Стоимость услуг выросла на 4,9 %, - отмечают в министерстве.

Основное влияние на рост цен продовольственных товаров оказало увеличение цен на мясные продукты, алкогольные напитки и плодоовощную продукцию.

- Цены на мясопродукты увеличились на 3,7 % по сравнению с уровнем цен в декабре 2018 года, наибольший вклад при этом в данной группе товаров - 0,1 п.п. внесло увеличение цен на говядину на 8,7 %. Одновременно понижающим фактором послужило снижение цены на свинину – на 0,4 % и мясо птицы – на 0,1 %, - уточнили в минэкономики.

Рост цен на алкогольные напитки составил 2,8 %. Наибольший рост цен в данной товарной группе отмечается на шампанское – 110,0 %.

Рост цен на плодоовощную продукцию составил 104,4 %. Картофель подорожал на 15,1 %, капуста белокочанная - на 13,9 %, лук репчатый - на 22,4 %, чеснок - на 49,2 %, овощи замороженные - на 3,1 %.

В то же время свёкла столовая подешевела на 8,2 %, морковь на 6,9 %, огурцы на 40,7 %, помидоры на 8,2 %.

Также отмечается рост на макаронные и крупяные изделия (+18,4 %), муку (+17,7 %), рыбопродукты (+10,8 %).

Основное влияние на рост цен непродовольственных товаров оказало увеличение цен на одежду и белье на 0,9 % и легковые автомобили на 1,2 %.

Цены на бензин с начала года выросли на 4,2 %.


Среди непродовольственных товаров отмечается рост цен на табачные изделия (+11,3 %), моющие и чистящие средства (+8,5 %) и печатные издания (+8 %). При этом средства связи подешевели на 15,8 %, телерадиотовары на 9,7 %, персональные компьютеры на 4 %.

В составе платных услуг наибольший вклад вносят жилищно-коммунальные услуги, рост цен с начала года составил 5,9 %.



цены на продукты питания
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

На Дальнем Востоке выяснили, что мотивирует жителей лучше работать
На Дальнем Востоке выяснили, что мотивирует жителей лучше работать
Экономика, 13.12.2019
Служба Исследований компании HeadHunter провела опрос жителей Дальневосточного федерального округа, чтобы выяснить, что мотивирует работать лучше разные группы кандидатов
Минэкономики Бурятии заявило о росте цен на 3,9 %
Минэкономики Бурятии заявило о росте цен на 3,9 %
Экономика, 13.12.2019
Больше всего подорожало мясо, алкоголь и овощи
Видеокамеры на дорогах Бурятии насобирали штрафов на 138 млн
Видеокамеры на дорогах Бурятии насобирали штрафов на 138 млн
Экономика, 13.12.2019
Самым популярным видом нарушения ПДД остаётся превышение скорости
В Бурятии подорожал «Оливье»
В Бурятии подорожал «Оливье»
Экономика, 10.12.2019
Стоимость продуктов для главного новогоднего салата выросла на 11%
Глава Бурятии: «Ведём переговоры по поставкам баранины»
Глава Бурятии: «Ведём переговоры по поставкам баранины»
Экономика, 10.12.2019
Алексей Цыденов с рабочим визитом посетил Хоринский район
В Улан-Удэ объявлен аукцион на строительство моста через Уду
В Улан-Удэ объявлен аукцион на строительство моста через Уду
Экономика, 09.12.2019
Начальная стоимость торгов на третий мост – 7,5 миллиарда рублей
В Бурятии за год построили и отремонтировали 16 спортивных объектов
В Бурятии за год построили и отремонтировали 16 спортивных объектов
Экономика, 09.12.2019
Вячеслав Дамдинцурунов рассказал, что изменилось в сфере спорта за год после вхождения республики в ДФО
В Бурятии ввели в строй пятую солнечную электростанцию
В Бурятии ввели в строй пятую солнечную электростанцию
Экономика, 09.12.2019
Новая солнечная электростанция открылась в Хоринском районе
В Бурятии создадут новое предприятие по производству зерна
В Бурятии создадут новое предприятие по производству зерна
Экономика, 07.12.2019
Глава Бурятии на Дне инвестора подписал соглашения с тремя компаниями


В Улан-Удэ реконструируют комбинат школьного питания
В Улан-Удэ реконструируют комбинат школьного питания
Экономика, 06.12.2019
На реконструкцию выделено почти 300 миллионов рублей
Улан-Удэнский авиазавод станет участником Дней Дальнего Востока в Москве
Улан-Удэнский авиазавод станет участником Дней Дальнего Востока в Москве
Экономика, 06.12.2019
Улан-Удэнский авиационный завод впервые станет участником федерального фестиваля «Дни Дальнего Востока в Москве»
В Улан-Удэ обещают отремонтировать самые разбитые дороги
В Улан-Удэ обещают отремонтировать самые разбитые дороги
Экономика, 06.12.2019
В 2020 году объёмы ремонта дорог в Улан-Удэ увеличатся вдвое
На трассе «Байкал» отремонтировали шесть мостов
На трассе «Байкал» отремонтировали шесть мостов
Экономика, 06.12.2019
После капитального ремонта сданы в эксплуатацию шесть мостов

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^