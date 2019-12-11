Так считают 35% жителей России
Более трети (35%) россиян считают, что размер справедливого минимума доходов для работающего человека должен быть выше 50 тысяч рублей. К такому выводу пришли эксперты Общественной палаты по итогам исследования «Социальное неравенство в современном российском обществе и пути его преодоления», сообщает РИА Новости.
Чуть меньше (31%) назвали справедливым доходом сумму в 40-50 тысяч рублей, 20% - 30-40 тысяч рублей, 10% - 21-30 тысяч рублей.
- Чаще всего граждане, как показало исследование, сталкиваются с неравенством и несправедливостью из-за разницы в доходах, такой вариант выбрали 60% опрошенных. За доступ к качественным медицинским услугам проголосовали 49%, 38% - за территориальное неравенство. При этом неравенство в доступе к культурным благам испытывают всего 8% респондентов, к благоприятной экологической среде - 11%. На невозможность обеспечить личную безопасность и безопасность близких пожаловались 13%, - говорится в материале РИА Новости.
Россияне назвали справедливой зарплату в 50 тысяч
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