В Улан-Удэ реконструируют тепломагистраль и строят водовод

4 декабря мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков проверил ход ремонтных работ на последнем участке тепломагистрали № 2 и строительство водовода в мкр Забайкальский
На Читинском переезде вблизи железнодорожных путей в Улан-Удэ завершаются работы по ремонту последнего участка тепломагистрали № 2 протяжённостью 213 метров. Эта тепломагистраль обеспечивает теплом весь Советский район Улан-Удэ. Участок является наиболее сложным, поскольку расположен под железнодорожными путями, что затрудняет строительные работы. Здесь специалисты подрядной организации перекладывают тепломагистраль с увеличением диаметра трубы от 500-го до 600-го размера, сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.
Работы проводятся в рамках государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» и должны завершиться к 23 декабря. Отремонтированная тепломагистраль позволит обеспечить более качественное и надежное теплоснабжение домов, даст возможность подключить новые объекты при дальнейшей реконструкции центральной части города.
На ремонт этого участка тепломагистрали было выделено 22 млн рублей, в целом же на реконструкцию всей тепломагистрали № 2 из федерального бюджета было выделено 98 млн рублей.
Второй объект, который проверил Игорь Шутенков - это строительство водовода в мкр Забайкальский «1 -е поле». Здесь работы ведутся в рамках федерального проекта «Чистая вода» национального проекта «Экология» и должны завершиться в конце декабря. Общая стоимость работ составляет 36 млн рублей, протяженность водовода - шесть километров. После строительства сети будут переданы на обслуживание в МУП «Водоканал».
Всего по проекту «Чистая вода» в Улан-Удэ к концу года будет завершено строительство пяти водоводов. Первый объект на Левом берегу, второй по ул. Клеверная, третий водовод по ул. Ковалевской, Шишкина, Крамского, чётвертый по ул. Расковой, Онежской, проезду Герцена и пятый в мкр Забайкальский «1 -е поле».
Национальные проекты, действующие до 2024 года, разработаны и утверждены во исполнение «майского» указа Путина.
В Улан-Удэ реконструируют тепломагистраль и строят водовод
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