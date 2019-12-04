В Улан-Удэ приняли бездефицитный бюджет на 2020 год

Львиная доля расходов будет направлена на социальные нужды
Сегодня на пятой сессии Улан-Удэнского городского совета депутатов во втором чтении утвердили бюджет города на 2020 год. Также народные избранники приняли плановый бюджет на 2021 и 2022 годы.
В 2020 году бюджет Улан-Удэ будет бездефицитным: доходы и расходы составят 12 миллиардов 876 миллионов рублей.
Почти 70% расходов уйдут на социальные нужды: образование, культура, социальная политика, физическая культура и спорт. В том числе на заработные платы работникам бюджетных организаций и оплату коммунальных услуг.
Также предусмотрены расходы на создание дополнительных мест в детских садах для детей от 1,5 до 3 лет, строительство детских садов в Сосновом Бору, на улице Боевая и Конечная. Будет произведено дофинансирование строительства дошкольных учреждений.
- Также у нас выделены средства, и это впервые в истории города, 853 миллиона на программу «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Впервые выделяется такая достаточно солидная сумма. Предусмотрены в бюджете 1,5 миллиарда рублей для ликвидации третьей смены в школах. Планируется начать строительство достаточно большой школы на улице Транспортная. Финансирование – практически 1 миллиард рублей, на пристрой к 49 школе – 147 миллионов. Также на продолжение строительства школы №40 – порядка 400 миллионов, - сообщил депутат Дмитрий Путилин.
Заложенные средства пойдут и на переселение жителей Улан-Удэ из аварийного жилья. Эта программа долгосрочная. До 2025 года в администрации города планируют переселить 1057 квартир.
Серьёзные работы в 2020 году ожидаются в коммунальной сфере. За 583 миллиона будут отремонтированы тепломагистраль №1 и котельная Юго-Западная, отапливающая 100-е кварталы.
Предусмотрены расходы на организацию горячего питания для школьников в размере 162 миллионов рублей, однако больше половины (102 миллиона) заложены из республиканского бюджета. Будут возмещаться расходы на оплату частных детских садов. Не обошёлся бюджет и без графы «Зелёный город». На озеленение столицы Бурятии выделено 107 миллионов рублей.
- Нужно отметить, что не все вопросы были учтены. Работа ещё у нас будет продолжаться, в том числе и с республиканским бюджетом, Народным Хуралом. Над этим мы плотно продолжаем работать, - добавил Дмитрий Путилин.
На 2021 и 2022 года пока запланирован также бездефицитный бюджет: суммы доходов и расходов составят 11 миллиардов 466 миллионов рублей и 8 миллиардов 719 миллионов рублей соответственно.
В Улан-Удэ приняли бездефицитный бюджет на 2020 год
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