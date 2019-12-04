В Бурятии отремонтировали ещё 11 км трассы «Байкал»

Ремонт федеральной трассы завершился в Кабанском районе
В Кабанском районе завершён капитальный ремонт 11-километрового участка федеральной трассы Р-258 «Байкал» Иркутск – Улан-Удэ – Чита. Работы на завершены в установленные госконтрактом сроки, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Байкал».
Отремонтированная дорога проходит недалеко от байкальского залива Посольский Сор.
В ходе капремонта с 307 по 318 км специалисты частично заменили земляное полотно, устроили новое дорожное покрытие, верхний слой которого выполнен из щебеночно-мастичного асфальтобетона. Приведены в нормативное состояние водопропускные трубы, устроили систему водоотвода с проезжей части с сбросом в дождеприёмные колодцы с фильтрующими материалами. Также строители укрепили обочины.
Для обеспечения безопасности дорожного движения установлено металлическое барьерное ограждение, сигнальные столбики, дорожные знаки, нанесена горизонтальная дорожная разметка.
Обновлённый участок автодороги в соответствии с проектной документацией обустроен тротуарами шириной два метра, установлены четыре автопавильона с переходно-скоростными полосами. Также для удобства передвижения маломобильных групп населения два пешеходных перехода оснащены тактильной плиткой и автономным освещением.
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