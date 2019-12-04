Пансионат будет рассчитан на 150 мест
Как сообщал «Байкал-Daily», в Улан-Удэ в микрорайоне Светлый построят пансионат для престарелых и инвалидов. Его стоимость – более 976 миллионов рублей.
98 % финансирования придётся на федеральный бюджет, и 2% - на республиканский. Финансирование поступит благодаря федеральному проекту «Старшее поколение» национального проекта «Демография», сообщили сегодня в пресс-службе министерства социальной защиты населения Бурятии.
Сейчас ведётся корректировка проектной и рабочей документации в соответствии с требованиями концепт-проекта минтруда России, а также государственная экспертиза проекта.
Пансионат рассчитан на 150 мест. Площадь жилых одноместных комнат составит от 23 до 26 квадратных метра, а двухместных – до 35 квадратных метра. Завершение строительства и ввод в эксплуатацию планируется в 2024 году.
Как сообщал «Байкал-Daily», весной было объявлено о планах по выкупу частной гостиницы «Меридиан» за бюджетные 51,5 млн рублей. Здесь появится новое здание Центра социальной адаптации для бездомных
Пансионат за миллиард рублей в Улан-Удэ построят через пять лет
Экономика, Фото:
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