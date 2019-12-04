 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

04 Декабря

03 Декабря

Популярное

Пансионат за миллиард рублей в Улан-Удэ построят через пять лет

Пансионат за миллиард рублей в Улан-Удэ построят через пять лет
Экономика,  Фото:pixabay.com
Пансионат будет рассчитан на 150 мест

Как сообщал «Байкал-Daily», в Улан-Удэ в микрорайоне Светлый построят пансионат для престарелых и инвалидов. Его стоимость – более 976 миллионов рублей.

98 % финансирования придётся на федеральный бюджет, и 2% - на республиканский. Финансирование поступит благодаря федеральному проекту «Старшее поколение» национального проекта «Демография», сообщили сегодня в пресс-службе министерства социальной защиты населения Бурятии.

Сейчас ведётся корректировка проектной и рабочей документации в соответствии с требованиями концепт-проекта минтруда России, а также государственная экспертиза проекта.

Пансионат рассчитан на 150 мест. Площадь жилых одноместных комнат составит от 23 до 26 квадратных метра, а двухместных – до 35 квадратных метра. Завершение строительства и ввод в эксплуатацию планируется в 2024 году.

Как сообщал «Байкал-Daily», весной было объявлено о планах по выкупу частной гостиницы «Меридиан» за бюджетные 51,5 млн рублей. Здесь появится новое здание Центра социальной адаптации для бездомных
пансионат правительство республики
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии отремонтировали ещё 11 км трассы «Байкал»
В Бурятии отремонтировали ещё 11 км трассы «Байкал»
Экономика, 04.12.2019
Ремонт федеральной трассы завершился в Кабанском районе
В Улан-Удэ в следующем году благоустроят 50 дворов и один сквер
В Улан-Удэ в следующем году благоустроят 50 дворов и один сквер
Экономика, 03.12.2019
В городе отремонтируют сквер «Ровесникам, ушедшим в бой»
Бурятия планирует взять в долг 1,3 млрд. рублей
Бурятия планирует взять в долг 1,3 млрд. рублей
Экономика, 03.12.2019
Средства нужны на сокращение дефицита бюджета  
В Улан-Удэ реконструируют теплосети котельной 100-х кварталов
В Улан-Удэ реконструируют теплосети котельной 100-х кварталов
Экономика, 02.12.2019
В этом году завершается реконструкция трёх тепломагистралей
В Бурятии 19 км Баргузинского тракта заасфальтировали за 1,7 млрд
В Бурятии 19 км Баргузинского тракта заасфальтировали за 1,7 млрд
Экономика, 02.12.2019
Теперь дорога от Улан-Удэ до Усть-Баргузина полностью заасфальтирована
Улан-удэнский вертолёт Ми-171А2 сертифицировали в Индии и Колумбии
Улан-удэнский вертолёт Ми-171А2 сертифицировали в Индии и Колумбии
Экономика, 01.12.2019
Сертификация позволит начать экспортные поставки вертолёта в эти две страны
В Бурятии хотят строить новые бассейны
В Бурятии хотят строить новые бассейны
Экономика, 01.12.2019
Бурятия попадёт в президентский проект «Плавание для всех»
В Иркутске ожидается снижение налога для граждан по жилью
В Иркутске ожидается снижение налога для граждан по жилью
Экономика, 29.11.2019
С 2020 года он будет исчисляться исходя из кадастровой стоимости объектов
В Забайкальском крае наградили лучших аграриев
В Забайкальском крае наградили лучших аграриев
Экономика, 29.11.2019
По итогам работы отличились Могойтуйский, Шилкинский и Петровск-Забайкальский районы
В Бурятии построят спортплощадки, стадион и лукодром
В Бурятии построят спортплощадки, стадион и лукодром
Экономика, 29.11.2019
В 15 сёлах 10 районов Бурятии в этом году появляются спортивные объекты в рамках «единой» дальневосточной субсидии и национального проекта «Демография»
Зарплату пожарных в Бурятии поднимут в среднем на 27%
Зарплату пожарных в Бурятии поднимут в среднем на 27%
Экономика, 29.11.2019
Заработная плата сотрудников государственной противопожарной службы много лет не индексировалась
В Бурятии не нашли автомобилей дороже 10 миллионов
В Бурятии не нашли автомобилей дороже 10 миллионов
Экономика, 29.11.2019
Бурятии попала в небольшой список регионов, где нет очень дорогих машин
^