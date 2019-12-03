В городе отремонтируют сквер «Ровесникам, ушедшим в бой»
По инициативе горожан в 2020 году будет благоустроено 50 дворов, также будет отремонтирован сквер «Ровесникам, ушедшим в бой». Общая сумма работ составляет 144 млн рублей, сообщили в пресс-службе мэрии.
В 2019 году для выполнения мероприятий было выделено 155,8 млн рублей. На эти средства были выполнены работы по ремонту внутридворовых проездов, тротуаров, устройство подпорных стен, а также по установке урн и лавочек на придомовых территориях.
Всего в этом году благоустроено 37 дворов и две общественные территории. Это парк «Кристалл» в микрорайне Стеклозавод и площадь Славы, где работы находятся на стадии завершения. Все дизайн-проекты были согласованы с жителями и управляющими компаниями.
Всего за последние три года в Улан-Удэ капитально отремонтированы шесть общественных территорий: парк им. Д.Ж. Жанаева, бульвар Карла Маркса, сквер «Молодежный», сквер КДЦ «Заречный», сквер «Кристалл» и площадь Славы. При участии жителей за 2017-2019 годы благоустроено 158 дворов.
В Улан-Удэ в следующем году благоустроят 50 дворов и один сквер
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