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В Бурятии подвели итоги уборочной кампании

В Бурятии подвели итоги уборочной кампании
Экономика,  Фото:pixabay.com
Лучшими стали пять районов

Во всех районах Бурятии не так давно прошла уборочная кампания. По отчётным данным, всего зерновых обмолочено с посевной площади 61,3 тыс. га. При этом, намолот составил более 94 тысяч тонн в бункерном весе. Об этом говорится в сообщении минсельхозпрода Бурятии.

Так, яровая пшеница убрана с площади 33,3 тыс. га. Валовый сбор зерна после доработки составил 49,5 тыс. тонн. Посевная площадь ярового овса и уборочная 21,3 тыс. га, валовый сбор зерна 32,2 тыс. тонн. Средняя урожайность по республике по этой культуре составила 15,6 ц/га.

В наибольшом валовом сборе зерновых отличились пять районов республики - это Бичурский, Тарбагатайский, Мухоршибирский, Джидинский и Тункинский.

В текущем году валовый сбор зерновых культур превысил на 20 тысяч тонн по сравнению с прошлым годом, сообщает минсельхозпрод Бурятии.

сельское хозяйство
 
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