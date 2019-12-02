В этом году завершается реконструкция трёх тепломагистралей
В 2019 году в Улан-Удэ реконструировали 4 км сетей на теплотрассах №2, №4, №5. На эти цели выделено более 300 миллиона рублей, из них большая часть - из федерального бюджета. Реконструкция всех трёх объектов будет завершена в декабре 2019 года, сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.
В планах на 2020 год - масштабная реконструкция тепловых сетей от котельной Юго-Западная, которая отапливает 100-е кварталы. На неё будет затрачено свыше 580 миллиона рублей. На эти средства планируется реконструировать свыше 4 км теплосетей.
Также предполагается реконструкция теплотрассы №1, где планируется заменить более 850 м ветхих сетей на сумму более чем 66 миллиона рублей.
В Улан-Удэ реконструируют теплосети котельной 100-х кварталов
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