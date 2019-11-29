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В Забайкальском крае наградили лучших аграриев

В Забайкальском крае наградили лучших аграриев
Экономика,  Фото:пресс-служба министерства сельского хозяйства Забайкальского края
По итогам работы отличились Могойтуйский, Шилкинский и Петровск-Забайкальский районы

28 ноября в Чите прошло торжественное собрание по подведению итогов трудового соперничества в агропромышленном комплексе Забайкалья за 2019 год. В ходе традиционного мероприятия во дворце молодёжи «Мегаполис» были награждены передовики производства в отраслях растениеводства, животноводства, пищевой и перерабатывающей промышленности.

Работников сельского хозяйства с профессиональным праздником поздравили исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Забайкальского края – министра экономического развития Александр Бардалеев, министр сельского хозяйства Денис Бочкарёв и другие.

Главный приз в отрасли растениеводства – кубок имени Героя Социалистического труда Бальжинимы Мажиева был вручён муниципальному унитарному предприятию «Нерчинский конезавод». Звания «Чемпион жатвы-2019» удостоился комбайнёр этого хозяйства Валерий Шахов.

Кроме того, наиболее высокие урожаи получили крестьянско-фермерское хозяйство (КФХ) Юрия Поселкина из Шилкинского района, производственного сельхозкооператива (СПК) «Ключи» Нерчинского района и К(Ф)Х Валерия Стерликова из Карымского района.

В отрасли животноводства победителем трудового соперничества стало крестьянское (фермерское) хозяйство Ирины Ваулиной из Краснокаменского района. За победу глава К(Ф)Х получила кубок имени Героя Социалистического Труда Анатолия Поливина. Лучшим чабаном года признан Анатолий Марьясов, обслуживающий маточную отару овец в СПК «Племзавод имени 60-летия СССР» Приаргунского района.

Победителями соревнования среди предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности стали ООО «МК Даурский», ООО «Радуга» и К(Ф)Х Надежды Базаргуруевой. Лучшим сельскохозяйственным потребительским кооперативом стал СПК «Сэсэг» Агинского района.

Лучшими муниципальными районами по итогам работы в агропромышленном комплексе в 2019 году признаны Могойтуйский, Шилкинский и Петровск-Забайкальский районы.

Также в этот день были названы лучшие сельхозорганизации по племенному животноводству, заготовке кормов и зерноводческие подразделения. Награды получили лучшие агрономы, механизаторы, животноводы, коневоды, свиноводы, пчеловоды, доярки, ветераны отрасли, молодые специалисты, другие труженики села. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства Забайкальского края.
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