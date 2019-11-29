В Иркутске ожидается снижение налога для граждан по жилью

С 2020 года он будет исчисляться исходя из кадастровой стоимости объектов



С 2020 года в Иркутске налог на имущество физических лиц будет исчисляться по-новому. С 1 января в Иркутской области налог на имущество физических лиц будет исчисляться, исходя не из инвентаризационной, а из кадастровой стоимости.



Такой порядок установлен Налоговым кодексом РФ и региональным законом, определившим единую дату перехода на исчисление налога на имущество физических лиц – с 1 января 2020 года.



На заседании думы Иркутска утверждены налоговые ставки на имущество. Они составили: 0,1 % в отношении жилых домов, квартир, гаражей, а также хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельных участках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства. Ставка в отношении нежилых помещений, используемых в том числе субъектами малого предпринимательства в своей деятельности, определена в размере 0,2 %. Кроме того, эти помещения освобождены от уплаты налога при условии, что их совокупная площадь не превышает 500 квадратных метров. По объектам налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей, налоговая ставка составит 0,5 %.



Согласно решению, принятому депутатами думы города Иркутска, ожидается существенное снижение налога для граждан по жилым помещениям, с учётом особенностей определения налоговой базы в части применения налоговых вычетов. Фактически налог будет уплачиваться не от всей площади жилого помещения, а уменьшенной на кадастровую стоимость 50 кв. м в отношении жилого дома, 20 кв. м – части жилого дома, квартиры, 10 кв. м – части квартиры, комнаты.



Кадастровая оценка объектов недвижимости жилищного и нежилого фонда (зданий, сооружений, помещений, объектов незавершенного строительства) утверждена постановлением правительства региона от 14 ноября 2016 года № 723-пп. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.

