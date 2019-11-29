Ремонт был проведён за счёт республиканской субсидии на развитие общественной инфраструктуры
На прошлой неделе после капитального ремонта открылся обновлённый клуб в селе Выдрино Кабанского района.
- Этого события жители ждали давно. Дом культуры был построен в 1985 году, и с того времени капитальный ремонт здесь ни разу не проводился,- отмечают в администрации Кабанского района.
Капитальный ремонт дома культуры на общую сумму 2 млн 515 тысяч рублей был проведён за счёт республиканской субсидии на развитие общественной инфраструктуры.
Перекрыты полы, кровля, по всему периметру здания залита бетонная отмостка, установлены окна, демонтирована каменная кладка и установлено дополнительное окно для танцевального класса (хореографией занимается 60 детей). Дополнительно установлены 5 радиаторов, все стены в здании обшиты гипсокартоном, заменены входные и внутренние двери, электропроводка, система освещения. Сделан косметический ремонт подсобных помещений.
В день открытия в зрительном зале не было свободных мест. Со сцены звучали приветствия и поздравления, сообщили в администрации Кабанского района.
В Бурятии отремонтировали сельский дом культуры за 2 млн
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