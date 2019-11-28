Бурятия получила 12 млн на насосную станцию в селе

Экономика, Фото: минстрой Бурятии

Жители села Сосново-Озерское Еравнинского района скоро будут пить чистую воду из собственной скважины



Более 6 тысяч жителей Сосново-Озерского пользуются привозной водой со скважины села Укыр, расположенной в 12 км от села.



В разные годы в пределах села было пробурено не менее десятка разведочно-эксплуатационных скважин. Однако вода не соответствовала питьевым требованиям по жёсткости и минерализации (до 4 г/дм3). В 2002 году после предварительного биолокационного обследования территории села была пробурена скважина по улице Сельская. Но и эта скважина имела небольшое превышение по химическим составам воды (железо, марганец), сообщили в пресс-службе минстроя Бурятии.



Строительство новой насосной станции началось благодаря дальневосточной субсидии. Из федерального бюджета было выделено более 12 млн рублей.



В 2019 году началось строительно-монтажные работы. На месте существующего ветхого здания появилась новая насосная станция с оборудованием для очистки воды производительностью 6м3/час, ёмкостью для накопления воды объёмом 26 м3 и узлом учёта отпускаемой воды.



Вода с глубины более 140 метров по трубам поступает в систему водоочистки, там она проходит несколько степеней обработки, очищается от магния и железа, после чего поступает в накопительную ёмкость. По словам специалистов, возвести подобный объект было непросто. Суровые климатические условия района, его отдаленность от города - это лишь малая часть проблем, с которыми столкнулись строители. В итоге объект удалось построить. В будущем руководство Еравнинского района обещает рассмотреть возможность подвода воды в дома жителей.



