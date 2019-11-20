Авиарейсы из Улан-Удэ до Петербурга могут появиться в 2020 году

С 2020 года увеличится количество субсидированных рейсов из Бурятии



Перечень субсидируемых маршрутов авиаперевозок на Дальний Восток из разных регионов страны на 2020 год расширен на 24 маршрута. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев, сообщает пресс-служба минтранса Бурятии.



Согласно постановлению, из Бурятии появятся субсидируемые маршруты для льготных категорий населения в Москву, Санкт-Петербург, Владивосток, Симферополь, Екатеринбург, Новосибирск, Сочи и Жуковский (Московская область). Ряд этих направлений для Улан-Удэ совершенно новый. К примеру, прямые рейсы до Петербурга жители Бурятии ждут уже очень давно.



В 2020 году стоимость субсидируемого авиабилета из Улан-Удэ в Москву составит 6200 рублей, Санкт-Петербург – 8200 рублей, Симферополь – 8875 рублей, Владивосток – 3000 рублей, Екатеринбург – 5500 рублей, Новосибирск – 2500 рублей, Сочи - 8850 рублей и аэропорт Жуковский – 7550 рублей.



Как уточнили в минтрансе, точный список авиакомпаний, которые будут летать из Улан-Удэ по субсидиям, будет известен в конце года после заключения соглашений с Росавиацией.



- Благодаря поддержке правительства России и вхождению в Дальневосточный округ растет доступность путешествий по стране для наших земляков. Увеличено количество направлений в приоритетном порядке. Также в список льготных категорий населения добавились многодетные семьи, - отметил глава Бурятии Алексей Цыденов.



Справка:



Период действия программы – с 1 января по 31 декабря. Правом на приобретение билета по специальному тарифу может воспользоваться гражданин Российской Федерации в возрасте до 23 лет, женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет, инвалид I группы любого возраста и сопровождающее его лицо, сопровождающий ребёнка-инвалида, инвалид с детства II или III группы, многодетные семьи.



