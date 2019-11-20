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В Улан-Удэ прошла сессия по улучшению инвестиционного климата в Бурятии

В Улан-Удэ прошла сессия по улучшению инвестиционного климата в Бурятии
Экономика,  Фото:пресс-служба правительства РБ
Руководитель представительства АСИ в ДФО: «У Бурятии есть все шансы, чтобы улучшить свои позиции в Нацрейтинге»

В Бурятию 18 ноября с рабочим визитом приехала руководительница представительства в ДФО АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» Ольга Курилова. Она приняла участие в мероприятиях стратегической сессии по улучшению инвестиционного и предпринимательского климата в республике.

В первый день сессии прошли заседания рабочих групп по трём блокам Национального рейтинга - «Регуляторная среда», «Институты для бизнеса. Поддержка малого предпринимательства», «Административное давление на бизнес». В них приняли участие предприниматели, экспертное сообщество, представители региональных деловых объединений, региональных органов исполнительной власти. Обсуждались вопросы эффективности процедур регистрации прав собственности, постановки земельных участков на кадастровый учёт, выдачи разрешений на строительство, подключения электроэнергии к строящимся объектам и многое другое.

19 ноября на заседании совета при главе Бурятии по улучшению инвестиционного климата были подведены итоги первого дня стратегической сессии. Предложения и рекомендации бизнеса и экспертов были обобщены, выстроена «дорожная карта», обозначены задачи и планы работы по улучшению позиций Бурятии в Национальном рейтинге.

- У Бурятии есть потенциал, а значит все шансы, чтобы улучшить свои позиции в Нацрейтинге. Принятые меры, к примеру, открытие центра поддержки предпринимательства «Мой бизнес» будут этому способствовать. Большой рост продемонстрировал показатель повышения качества технопарков и бизнес-инкубаторов, и это большое преимущество Бурятии, чего не скажешь про остальные субъекты ДФО. Бурятия год в составе ДФО, и, я уверена, что если сейчас приложить все усилия, то республика может подняться высоко в рейтинге. Точки роста для вас - развитие малого и среднего предпринимательства. Со своей стороны, мы готовы поддержать все ваши инициативы, и совместно с институтами развития интегрировать Бурятию во все наши проекты, - сказала Ольга Курилова.

Она отметила, что для неё стало открытием, что в Бурятии бизнес на всей территории обязан получать заключение экологической экспертизы: «Конечно это огромный барьер. Нужно здесь находить баланс интересов, чтобы было и развитие предпринимательства, инвестиционных проектов, и не нарушались задачи сохранения уникального озера Байкал».

Президент Владимир Путин поставил задачу перед субъектами ДФО к 2020 году войти в топ-30 национального рейтинга состояния инвестиционного климата. Бурятии в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в 2018 году прибавила +38,2 балла, в 2019 году +0,8 балла, сообщили в пресс-службе правительства республики.
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