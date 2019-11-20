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Бурятию назвали одним из самых привлекательных регионов для Китая

Бурятию назвали одним из самых привлекательных регионов для Китая
Экономика,  Фото:pixabay.com
Бурятия вошла в тройку лидеров рейтинга по готовности работы с Китаем

Бурятия заняла третью позицию по коммуникационной готовности регионов Российской Федерации к работе с Китаем. Рейтинг призван продемонстрировать, насколько регионы готовы в коммуникационном плане к приходу китайских инвесторов, как и с помощью каких инструментов продвигают экспорт, сообщает коммуникационная группа iMARS Communications.

Лидерами рейтинга и наиболее готовыми к работе с Китаем стали Приморский край, Новгородская область и Бурятия. В десятку лучших также вошли Москва, Ростовская, Новосибирская, Астраханская области, Красноярский край, Пензенская и Оренбургская области.

Соседняя Иркутская область расположилась на 30-й позиции и замкнула рейтинг. Забайкальский край оказался на 29-м месте.

Китай – крупнейший торговый партнёр России. Доля Китая в российском внешнеторговом обороте составляет 15,8%. Это больше, чем у всех стран СНГ (12%), но почти втрое меньше, чем у Европейского союза (45,1%). Пока три четверти российского товарного экспорта в Китай приходится на топливно-энергетические поставки. При этом перед Россией стоит задача увеличения несырьевого экспорта, создание образа экспортёра качественных товаров и услуг, а также привлекательной страны для китайских инвесторов, отмечается в исследовании iMARS Communications.

Отмечается, что на федеральном уровне ведётся системная работа по увеличению экспорта товаров и услуг и привлечению прямых иностранных инвестиций. Однако, поясняют исследователи, успех зависит не только от федерального центра, но и от действий российских регионов.



Китай рейтинг
 
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