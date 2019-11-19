Деньги он заплатит за невыполнение гарантийных работ на Голоустненском тракте
Генеральный подрядчик, который выполнял реконструкцию дороги Иркутск – Большое Голоустное, оштрафован почти на семь миллионов рублей. Такая информация поступила от министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области.
Напомним, реконструкция Голоустненского тракта с 46 по 70 км велась с 2017 по 2018 год. Стоимость работ составила 1 млрд. 371 млн. рублей, из них около 147 млн. – средства федерального бюджета. Работы выполняло ООО «СПМК-7».
Контроль за гарантийными работами по выявленным дефектам на указанной автомобильной дороге, согласно контрактным обязательствам генподрядчика, осуществляет ОГКУ «Дирекция автодорог». Так, в этом году были выявлены дефекты на указанном участке, устранить которые подрядчик должен был в срок до 21 сентября 2019 года. Однако дорожная организация не приступила к гарантийным работам, поэтому ей предъявлены штрафные санкции в размере 6,855 млн. рублей.
Разработан и утверждён технический регламент на проведение восстановительных работ земляного полотна и конструкции дорожной одежды. Новым графиком производства работ был установлен срок исполнения – 1 ноября 2019 года. ООО «СПМК-7» завершило их 8 ноября. При устранении дефектов были выполнены работы по ремонту асфальтобетонного покрытия на участке 47 – 58 км.
Но при проведении обследования экспертами дирекции автодорог указанной автомобильной дороги снова выявлены дефекты асфальтобетонного покрытия на отдельных участках. К их устранению генеральный подрядчик обязан приступить при наступлении положительных температур. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
В Иркутской области генподрядчик оштрафован на 7 миллионов
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