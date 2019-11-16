В Иркутской области почистят городское озеро за 88 миллионов

Вокруг озера обустроят места для отдыха



В Черемхово Иркутской области собираются очистить городское озеро по улице Некрасова и благоустроить его берега, сообщает RosTender.info.



Дно озера очистят от ила и донных отложений, на его берегах построят деревянные настилы и лестницы для спуска к воде, положат новые пешеходные дорожки, поставят фонари, скамейки и урны. Также планируется разбить вокруг озера газон, посадить цветы и кустарники. Облагороженную зону для отдыха, по плану, должны сдать через год – к декабрю 2020 года.



Начальная стоимость контракта – 88 миллионов рублей.



Администрация Черемхово объявила тендер на проведение работ. Заявки на участие в нём принимают до 22 ноября, и в этот же день конкурсная комиссия подведёт итоги и выберет победителя.





Тендер – http://rostender.info/region/irkutskaya-oblast/cheremhovo/42004507-tender-blagoustrojstvo-territorii-gorodskogo-ozera-po-ul-nekrasova-v-gorode-cheremhovo







