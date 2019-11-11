Завершены основные работы по ремонту дорог в Иркутске, запланированные на 2019 год
Сейчас идет приёмка и устранение замечаний, сообщил мэр Дмитрий Бердников на своей странице в Facebook.
- Сегодня с общественниками в очередной раз проверили качество работ на 5 крупных участках: улицах Тимирязева, Пискунова, Карла Маркса, Депутатской и Терешковой. На улице Тимирязева из-за некачественно выполненных работ подрядчик уже переложил около 400 кв.м. асфальтового полотна. Сейчас ждем результаты экспертизы. Напомню, что все замечания по качеству ремонта подрядчики будут устранять в рамках гарантийного обязательства за свой счёт, - поделился Бердников.
Всего в этом году по национальному проекту в Иркутске отремонтирован 31 участок дорог общей протяжённостью около 30 км.
В Иркутске отремонтировали 30 км дорог
Экономика, Фото:
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