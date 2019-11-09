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Два бурятских техникума получили новое оборудование

Два бурятских техникума получили новое оборудование
Экономика,  Фото:пресс-служба правительства РБ
Два специализированных центра компетенций открылись в Бурятии

В Бурятском республиканском техникуме автомобильного транспорта появился специализированный центр компетенций (СЦК), где студенты будут получать практические навыки по специальности «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта». Об этом сообщает пресс-служба правительства Бурятии.

На создание СЦК в среднем специальном учебном заведении было направлено более 14,8 млн рублей в рамках «единой» дальневосточной субсидии.

- Приобретены оборудование и инструменты для проведения практических занятий по шести модулям в соответствии с конкурсными заданиями «Ворлдскилс Россия», - отметил заместитель директора БРТАТ Юрий Санжиев.

Были приобретены модули «Тормозные системы», «Системы управления двигателем», «Системы рулевого управления, подвеска», «Электрические и электронные системы», «Двигатель (механическая часть)», «Коробка передач (механическая часть)».

В техникуме обучается 755 студентов. Техникум является площадкой по проведению регионального чемпионата по компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей».

В четырёх из модулей работы проводятся на автомобилях, поэтому техникум приобрел три «Киа Рио» и один «Киа Оптима», а также 16-клапанный двигатель и коробку переключения передач для «Лада Гранта». В лаборатории №3 установлены автомобильные подъёмники с оборудованием для проведения работ по сход-развалу.

Для определения неисправностей приобретены сканеры Launch X431, G-Scan 2. Во всех трёх лабораториях обновлён парк оргтехники: компьютеры, проекторы, экраны, копировальная, печатная техника. Для кабинета №3 приобретена учебная лаборатория по диагностированию двигателя «ВАЗ», сетевая программа по предмету «Устройство автомобилей» и компьютерная техника.

В Бурятском республиканском индустриальном техникуме, обучающем 1551 человек, обновлен СЦК «Электромонтаж». Специализированный центр компетенций был создан в 2018 году. В этом году на его расширение было направлено 13,7 млн рублей в рамках «единой» дальневосточной субсидии. На эти средства техникум приобрел современное оборудование, которое позволит повысить качество подготовки специалистов.

Почувствовать себя на производстве в составе бригады и в одиночку обучающимся позволит приобретенный компьютерный тренажёрный комплекс-симулятор работы на подстанции насосной станции. Новый трассоискатель учит обнаруживать кабельную линию в земле и сооружениях на глубине до трех метров, а рефлектометр дает возможность обнаружить неисправность провода или кабеля с точностью до метра на участке от 100 метров до 64 километров. Также техникум приобрел специализированные инструменты и компьютеры для программирования логических контролеров.

Всего в 2019 году на модернизацию материально-технической базы ссузов в рамках «единой» дальневосточной субсидии было выделено более 311 млн рублей. На эти средства в 16 техникумов и колледжей города поступило 994 единицы оборудования и техники: трактора, компьютеры, 3D-сканеры, 3D-принтеры, токарные станки, квадрокоптеры и многое другое, необходимое для профильного обучения студентов.

В марте 2019 года подкомиссия под председательством полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева одобрила план социального развития центров экономического роста Бурятии («единая» субсидия). В него изначально были включены 73 мероприятия. Позже План был дополнен ещё 19 мероприятиями. Общая сумма финансирования – почти 6,8 млрд рублей.
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