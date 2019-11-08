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В Иркутской области установлена величина прожиточного минимума

В Иркутской области установлена величина прожиточного минимума
Экономика,  Фото:pixabay.com
По региону в целом она равна 11567 рублей в расчёте на душу населения

Постановлением правительства Иркутской области от 30 октября 2019 года № 892-п установлена величина прожиточного минимума по Иркутской области за III квартал 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба минсоцразвития региона.

Согласно документу размер прожиточного минимума, установлен:
В целом по Иркутской области в расчёте на душу населения – 11567 рублей, для трудоспособного населения – 12333 рубля, пенсионеров – 9365 рублей, детей – 11925 рублей.

По районам Крайнего Севера Иркутской области и местностям, приравненным к районам Крайнего Севера, в расчёте на душу населения – 14372 рубля, для трудоспособного населения – 15402 рубля, пенсионеров – 11651 рубль, детей – 14969 рублей.

По иным местностям Иркутской области в расчёте на душу населения – 10775 рублей, для трудоспособного населения – 11457 рублей, пенсионеров – 8713 рублей, детей – 11057 рублей.
законодательство Иркутская область Прожиточный минимум
 
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