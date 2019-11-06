Новые туалеты появились в популярных местах в отдалённых районах
В Бурятии начали устанавливать туалеты по программе благоустройства мест туристского показа. Об этом сообщила министр туризма Бурятии Мария Бадмацыренова на своей странице в Facebook.
- По программе благоустройства мест туристского показа в этом году открылся туалет в местности Вышка Тункинского района и местности Белый Иркут Окинского района. А также мангальные зоны, урны, и другое благоустройство по маршруту Мунку Сардык 3491 м, третьей вершины России, - написала она.
Мария Бадмацыренова посетила Тункинский и Окинский районы вместе с главой Бурятии Алексеем Цыденовым 2-3 ноября. В ходе рабочей поездки состоялось открытие новых детских садов, домов культуры, школ, дорог на средства дальневосточной субсидии. Также министр сообщила, что в скором времени в Бурятии появится новый турпродукт – ферма маралов.
В Бурятии взялись за «туалетный» вопрос
Экономика, Фото:
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