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В Бурятии взялись за «туалетный» вопрос

В Бурятии взялись за «туалетный» вопрос
Экономика,  Фото:страница Марии Бадмацыреновой
Новые туалеты появились в популярных местах в отдалённых районах

В Бурятии начали устанавливать туалеты по программе благоустройства мест туристского показа. Об этом сообщила министр туризма Бурятии Мария Бадмацыренова на своей странице в Facebook.

- По программе благоустройства мест туристского показа в этом году открылся туалет в местности Вышка Тункинского района и местности Белый Иркут Окинского района. А также мангальные зоны, урны, и другое благоустройство по маршруту Мунку Сардык 3491 м, третьей вершины России, - написала она.

Мария Бадмацыренова посетила Тункинский и Окинский районы вместе с главой Бурятии Алексеем Цыденовым 2-3 ноября. В ходе рабочей поездки состоялось открытие новых детских садов, домов культуры, школ, дорог на средства дальневосточной субсидии. Также министр сообщила, что в скором времени в Бурятии появится новый турпродукт – ферма маралов.

туризм туалеты
 
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