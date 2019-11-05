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Здравоохранение Бурятии получило масштабное обновление благодаря ДФО

Здравоохранение Бурятии получило масштабное обновление благодаря ДФО
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Больницы получили современное оборудование, а также строятся новые медучреждения

3 ноября 2018 года президент России Владимир Путин подписал указ о присоединении Бурятии к Дальневосточному федеральному округу. Системе здравоохранения республики этот год принёс много перемен. На развитие медицинских организаций Бурятии выделено 1,7 млрд рублей дальневосточной субсидии.

Большая часть этих средств направлена на обновление крупного медицинского оборудования. 94 единицы новой медтехники закупается для всех районных и городских медучреждений. Это необходимая мера, так как основной парк оборудования отслужил свой срок. Диагностические аппараты выходили из строя.

- Обновление рентгеноборудования, оснащение учреждений сканерами ультразвуковой диагностики экспертного класса позволит обеспечить раннюю диагностику туберкулеза, злокачественных новообразований и других социально-значимых заболеваний, значительно улучшит качество и доступность оказания медицинской помощи населению, - сказал глава республики Алексей Цыденов.

В республиканские медучреждения уже началась поставка современных диагностических аппаратов.

Одни из первых получили портативные УЗИ-аппараты Кабанская, Кижингинская, Кяхтинская, Курумканская центральные районные больницы и Городская больница №5 Улан-Удэ.

Сейчас идёт поставка и ввод в эксплуатацию переносных УЗИ-аппаратов на 17,3 млн рублей. Они дают возможность оперативно поставить диагноз на месте оказания медпомощи, необходимы как для работы выездных бригад «неотложек», так и в больницах – диагностику можно сделать прямо в палате.

В республиканскую клиническую больницу им. Н.А.Семашко уже поставлен аппарат искусственного кровообращения стоимостью свыше 16 миллионов рублей, республиканская клиническая больница скорой медицинской помощи им В.В. Ангапова получила 15 миллионов на новый стационарный УЗИ аппарат. В городских поликлиниках специалисты осваивают рентген-аппараты, флюорографы, аппараты УЗИ и маммографы.

207,4 млн рублей направлено на приобретение и капитальный ремонт медицинских учреждений.

В Баунтовском районе начато строительство нового офиса врача общей практики. В селе Романовка в марте 2013 года сгорела врачебная амбулатория. На её месте появится новое благоустроенное медучреждение первичной медпомощи с клинической и биохимической лабораторией стоимостью 42 млн рублей.

В городской больнице №4 за 50 млн рублей демонтировали ветхую систему вентиляции и установили новую приточно-вытяжную вентиляцию по всем кабинетам и палатам стационара, детского отделения и поликлиники. Также выделено 7,7 млн рублей на капремонт в здании детской поликлиники Городской больницы №4.

В микрорайоне Тулунжа Советского района Улан-Удэ приобретено здание для офиса врача общей практики за 31,3 млн рублей. Долгожданный ФАП откроется в селе Тапхар. В поселке Селенгинск Кабанского района отремонтировали участковую больницу за 24,3 млн рублей, а на капремонт пищеблока обошелся в 2,8 млн рублей.

В поселке Новый Уоян в Северо-Байкальском районе здание участковой больницы делают ремонт за 25 млн рублей. А в Республиканской больнице им. Н.А. Семашко обновили фасады двух корпусов, а также завершают капремонт за 24,3 млн рублей.

Такое масштабное обновление за один год в здравоохранении республики происходит впервые, отмечают специалисты.

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