Приставы Бурятии взыскали больше 4 миллиардов рублей

Четвёртая часть взыскана в бюджеты



за 9 месяцев этого года судебные приставы Бурятии взыскали в пользу государства, физических и юридических лиц около 4 млрд. 477 млн. рублей. Четвёртая часть этих средств была перечислена в бюджеты различных уровней, сообщили в пресс-службе УФССП по Бурятии.



Кроме этого, судебные приставы помогли взыскать свыше 40 миллионов рублей заработной платы работникам предприятий различных форм собственности, свыше 120 млн. рублей алиментов в пользу несовершеннолетних детей, свыше 36,9 млн. рублей ущерба, компенсации морального вреда в пользу жертв различных преступлений.



1 ноября в нашей стране встречают свой профессиональный праздник судебные приставы. В официальном календаре эта дата появилась 10 лет назад по указу президента.



Сегодня в Бурятии работает 215 судебных приставов-исполнителей и 255 судебных приставов по обеспечению установленного порядка деятельности судов.

