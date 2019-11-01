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Приставы Бурятии взыскали больше 4 миллиардов рублей

Приставы Бурятии взыскали больше 4 миллиардов рублей
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Четвёртая часть взыскана в бюджеты

за 9 месяцев этого года судебные приставы Бурятии взыскали в пользу государства, физических и юридических лиц около 4 млрд. 477 млн. рублей. Четвёртая часть этих средств была перечислена в бюджеты различных уровней, сообщили в пресс-службе УФССП по Бурятии.

Кроме этого, судебные приставы помогли взыскать свыше 40 миллионов рублей заработной платы работникам предприятий различных форм собственности, свыше 120 млн. рублей алиментов в пользу несовершеннолетних детей, свыше 36,9 млн. рублей ущерба, компенсации морального вреда в пользу жертв различных преступлений.

1 ноября в нашей стране встречают свой профессиональный праздник судебные приставы. В официальном календаре эта дата появилась 10 лет назад по указу президента.

Сегодня в Бурятии работает 215 судебных приставов-исполнителей и 255 судебных приставов по обеспечению установленного порядка деятельности судов.
судебные приставы
 
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