Бюджет Иркутска на 2019 год увеличен почти на 1,3 миллиарда рублей

Доходная часть бюджета Иркутска на 2019 год увеличена почти на 1,3 миллиарда рублей. Изменения в бюджет приняли на очередном заседании городской Думы, сообщает пресс-служба мэрии города.
Как сообщила заместитель мэра – председатель комитета по бюджетной политике и финансам Альфия Валиулина, рост доходов произошёл за счёт увеличения налоговых и неналоговых поступлений на 123 млн рублей, а также изменений объёма межбюджетных трансфертов в связи с принятием поправок в закон Иркутской области об областном бюджете на общую сумму 1 млрд 144 млн рублей.
– В частности, городскому бюджету выделены субсидии на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог в размере 589 млн рублей (средства федерального бюджета), на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда – 406 млн руб.; иные субсидии – в объёме 820,3 тыс. руб. Объём субвенций на осуществление государственных полномочий увеличен городу Иркутску на 148 млн рублей. Эти средства будут направлены на финансовое обеспечение образовательного процесса в детских садах и школах; предоставление мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям; на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, – подчеркнула Альфия Валиулина.
Дополнительные средства будут направлены на обеспечение деятельности муниципальных учреждений, мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, оплату электрической энергии, потребляемой сетями наружного освещения и другие.
В результате принятых изменений бюджет города на 2019 год составит: по доходам – 21 млрд. 465 млн. рублей, по расходам – 22 млрд. 565 млн. рублей.