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Бюджет Иркутска на 2019 год увеличен почти на 1,3 миллиарда рублей

Бюджет Иркутска на 2019 год увеличен почти на 1,3 миллиарда рублей
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Об этом доложили сегодня на заседании Думы

Доходная часть бюджета Иркутска на 2019 год увеличена почти на 1,3 миллиарда рублей. Изменения в бюджет приняли на очередном заседании городской Думы, сообщает пресс-служба мэрии города.

Как сообщила заместитель мэра – председатель комитета по бюджетной политике и финансам Альфия Валиулина, рост доходов произошёл за счёт увеличения налоговых и неналоговых поступлений на 123 млн рублей, а также изменений объёма межбюджетных трансфертов в связи с принятием поправок в закон Иркутской области об областном бюджете на общую сумму 1 млрд 144 млн рублей.

– В частности, городскому бюджету выделены субсидии на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог в размере 589 млн рублей (средства федерального бюджета), на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда – 406 млн руб.; иные субсидии – в объёме 820,3 тыс. руб. Объём субвенций на осуществление государственных полномочий увеличен городу Иркутску на 148 млн рублей. Эти средства будут направлены на финансовое обеспечение образовательного процесса в детских садах и школах; предоставление мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям; на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, – подчеркнула Альфия Валиулина.


В результате рост доходной части бюджета в 2019 году составит 1 млрд. 267 млн. руб. На эту же сумму увеличена расходная часть бюджета города.

Дополнительные средства будут направлены на обеспечение деятельности муниципальных учреждений, мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, оплату электрической энергии, потребляемой сетями наружного освещения и другие.

В результате принятых изменений бюджет города на 2019 год составит: по доходам – 21 млрд. 465 млн. рублей, по расходам – 22 млрд. 565 млн. рублей.
бюджет Иркутск
 
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