Бурятия, Чукотка и Магадан получат на троих 450 миллионов

Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев
Трём регионам Дальневосточного федерального округа – Бурятии, Чукотке и Магаданской области – дополнительно направят 450 миллионов рублей. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев 30 октября, в ходе заседания правительства РФ.
- 450 млн направим дополнительно трём регионам Дальнего Востока – Бурятии, Магаданской области и Чукотке. Средства пойдут на развитие социальной инфраструктуры, в том числе на закупку медицинского оборудования, приобретение жилья для работников социальной сферы и благоустройство территории, - заявил Дмитрий Медведев.
Республика Бурятия полученные средства «Единой субсидии» направит на капитальный ремонт плавательного бассейна «Горняк» в посёлке Саган-Нур. В ходе ремонта обновят системы вентиляции, заменят окна и промокшие утеплители.
В Магадане на средства субсидии будет создан парк «Маяк» по ул. Приморской. Эта территория в районе бухты Нагаева имеет огромное значение для города.
А в Чукотском автономном округе на средства из федерального бюджета купят новое медицинское оборудование для шести региональных больниц. Кроме того, для работников социальной сферы будет приобретено 15 квартир.
Работа по планам социального развития центров экономического роста («единая субсидия») началась в 2018 году. На Дальнем Востоке определили 58 центров – муниципалитеты, где живёт 6,6 миллионов человек и где реализуют инвестиционные проекты. Выделение федеральных средств по «единой субсидии» учитывало конкретное отставание каждого муниципалитета: проблемы с общественным транспортом, доступность медицины, нехватка школ, и поддержку местным бюджетам, которые не в состоянии оплатить дорогое строительство объектов. До 2021 года из федерального бюджета дальневосточным регионам выделят 95,7 млрд рублей. На эти деньги построят, отремонтируют и модернизируют свыше 700 социальных объектов, сообщает пресс-служба минвостокразвития России.
Как сообщал «Байкал-Daily», в марте стало известно о выделении Бурятии «единой субсидии» в размере 6 миллиардов рублей. Финансирование направят на 73 мероприятия. Позже в план дополнительно были включены еще 18 мероприятий на 678 млн рублей.
Бурятия, Чукотка и Магадан получат на троих 450 миллионов
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