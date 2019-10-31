 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

31 Октября

30 Октября

Популярное

Бурятия, Чукотка и Магадан получат на троих 450 миллионов

Бурятия, Чукотка и Магадан получат на троих 450 миллионов
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев

Трём регионам Дальневосточного федерального округа – Бурятии, Чукотке и Магаданской области – дополнительно направят 450 миллионов рублей. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев 30 октября, в ходе заседания правительства РФ.

- 450 млн направим дополнительно трём регионам Дальнего Востока – Бурятии, Магаданской области и Чукотке. Средства пойдут на развитие социальной инфраструктуры, в том числе на закупку медицинского оборудования, приобретение жилья для работников социальной сферы и благоустройство территории, - заявил Дмитрий Медведев.

Республика Бурятия полученные средства «Единой субсидии» направит на капитальный ремонт плавательного бассейна «Горняк» в посёлке Саган-Нур. В ходе ремонта обновят системы вентиляции, заменят окна и промокшие утеплители.

В Магадане на средства субсидии будет создан парк «Маяк» по ул. Приморской. Эта территория в районе бухты Нагаева имеет огромное значение для города.

А в Чукотском автономном округе на средства из федерального бюджета купят новое медицинское оборудование для шести региональных больниц. Кроме того, для работников социальной сферы будет приобретено 15 квартир.

Работа по планам социального развития центров экономического роста («единая субсидия») началась в 2018 году. На Дальнем Востоке определили 58 центров – муниципалитеты, где живёт 6,6 миллионов человек и где реализуют инвестиционные проекты. Выделение федеральных средств по «единой субсидии» учитывало конкретное отставание каждого муниципалитета: проблемы с общественным транспортом, доступность медицины, нехватка школ, и поддержку местным бюджетам, которые не в состоянии оплатить дорогое строительство объектов. До 2021 года из федерального бюджета дальневосточным регионам выделят 95,7 млрд рублей. На эти деньги построят, отремонтируют и модернизируют свыше 700 социальных объектов, сообщает пресс-служба минвостокразвития России.

Как сообщал «Байкал-Daily», в марте стало известно о выделении Бурятии «единой субсидии» в размере 6 миллиардов рублей. Финансирование направят на 73 мероприятия. Позже в план дополнительно были включены еще 18 мероприятий на 678 млн рублей.


правительство республики бюджет Дальневосточный федеральный округ
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Бурятия, Чукотка и Магадан получат на троих 450 миллионов
Бурятия, Чукотка и Магадан получат на троих 450 миллионов
Экономика, 31.10.2019
Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев
В Улан-Удэ инвесторам из Чанчуня предложили строить развлекательные комплексы
В Улан-Удэ инвесторам из Чанчуня предложили строить развлекательные комплексы
Экономика, 30.10.2019
Мэрия Улан-Удэ подписала протокол о сотрудничестве с Чанчунем
Для поликлиник и больниц Бурятии закупили 94 диагностических аппарата
Для поликлиник и больниц Бурятии закупили 94 диагностических аппарата
Экономика, 30.10.2019
В республиканские медицинские учреждения началась поставка современных диагностических аппаратов, приобретённых на средства «единой» дальневосточной субсидии
В Бурятии забили тревогу из-за массового оттока жителей сёл
В Бурятии забили тревогу из-за массового оттока жителей сёл
Экономика, 30.10.2019
Только в 2019 году из сёл уехали 5 тысяч человек
В Бурятии озвучили самые дорогие вакансии октября
В Бурятии озвучили самые дорогие вакансии октября
Экономика, 30.10.2019
Рейтинг возглавила вакансия исполнительного директора  
В Бурятии открыли три солнечных электростанции
В Бурятии открыли три солнечных электростанции
Экономика, 30.10.2019
Солнечные электростанция запустили в Кабанском, Тарбагатайском и Кяхтинском районах
Дефицит бюджета Бурятии превысит 2 миллиарда
Дефицит бюджета Бурятии превысит 2 миллиарда
Экономика, 29.10.2019
Обсуждение бюджета проходит на публичных слушаниях
В Иркутске реконструируют бывший кинотеатр «Марат»
В Иркутске реконструируют бывший кинотеатр «Марат»
Экономика, 28.10.2019
Здание бывшего кинотеатра «Марат» в Иркутске реконструируют под культурно-досуговый центр
Более 80 соцобъектов строят и ремонтируют в Бурятии
Более 80 соцобъектов строят и ремонтируют в Бурятии
Экономика, 28.10.2019
Большая часть работ в поликлиниках, больницах, школах, детских садах, техникумах, школах искусств, домах культуры, на спортивных площадках и других объектах уже завершена
В Улан-Удэ подорожали огурцы и подешевела морковь
В Улан-Удэ подорожали огурцы и подешевела морковь
Экономика, 28.10.2019
Мэрия Улан-Удэ привела еженедельную информацию о средних ценах
Улан-Удэнский авиазавод участвует в «100 лучших товаров России»
Улан-Удэнский авиазавод участвует в «100 лучших товаров России»
Экономика, 28.10.2019
Авиазавод впервые заявлен на конкурс с вертолётом Ми-171А2
В Бурятии инфляция впервые за год опустилась ниже 6%
В Бурятии инфляция впервые за год опустилась ниже 6%
Экономика, 28.10.2019
Снижение инфляции было более быстрым, чем в целом по России
В Бурятии построили дом культуры за 8,4 млн
В Бурятии построили дом культуры за 8,4 млн
Экономика, 25.10.2019
Дом культуры появился в Ширинге

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
О главе, выборах, Ариг Усе и протестах…
26.09.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
353-й
02.09.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Загрузка...
^